Kamala Harris enfronta un discurs clau en la seva carrera presidencial després de rebre l'aval de les files demòcrates

La vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, acceptarà formalment aquest divendres a la matinada la seva candidatura com a presidenciable dels demòcrates a les eleccions del novembre. Una nominació que es va començar a gestar fa menys d'un mes quan l'actual mandatari, Joe Biden, es va retirar de la carrera electoral, però que ha rebut la confiança de les files del partit en temps rècord. La seva intervenció posarà fi a la Convenció Nacional Demòcrata, l'escenari des d'on exdirigents i membres actuals de la formació l'han erigit en la millor alternativa per a combatre Trump. "Els EUA estan llestos per un nou capítol, per una història millor: per una presidenta Kamala Harris", va sentenciar aquest dijous l'expresident Barack Obama.

El discurs d'aquest divendres serà l'oportunitat de Harris per a explicar les línies principals de la seva proposta política de cara als pròxims quatre anys. Una intervenció que arriba després d'haver convençut – en menys de dues setmanes - als gairebé 4.500 delegats demòcrates encarregats de ratificar el seu nomenament com a candidata.

Harris acceptarà de manera formal la seva candidatura en el darrer acte de la Convenció Nacional a Chicago i després de rebre el suport de la plana major del partit. De fet, un dels primers a defensar la seva nominació va ser l'actual president dels EUA, Joe Biden, que va assegurar que escollir-la com a vicepresidenta havia estat "la millor decisió" de la seva carrera política. "Tots els americans n'estaran orgullosos perquè posarà un segell al futur del país", va insistir el dirigent en la seva intervenció el passat dimarts.

L'expresident dels EUA, Barack Obama, va compartir una visió similar durant el seu discurs a la segona jornada de la convenció. "La majoria de nosaltres no volem viure en un país dividit i amargat. Volem ser millors. I l'alegria i la il·lusió que es veu al voltant d'aquesta campanya ens diu que no som els únics", va insistir l'expresident, que va fer una crida al vot a "demòcrates, republicans i els que es trobin en algun punt entremig".

Tim Walz, ratificat formalment com a candidat a la vicepresidència

Harris pujarà a l'escenari un dia després de l'acceptació formal de Tim Walz com a candidat a la vicepresidència al mateix congrés, que el dirigent va definir com "el màxim honor" de la seva vida. L'actual governador de Minnesota va agrair a Harris i Biden la confiança que li han dipositat i va instar els americans a "girar full" de la proposta de Donald Trump. "No farem marxa enrere, tenim coses millors a oferir al poble estatunidenc".