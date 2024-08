Moscou rep el pitjor atac amb drons ucraïnesos des del 2022

La guerra torna a trucar a la porta dels russos una vegada més. En aquesta ocasió va ser Moscou la que va rebre l’atac de drons més important des que va començar la guerra el febrer del 2022. Durant la nit de dimarts a dimecres, Rússia assegura que va interceptar 45 drons, la majoria dels quals van ser abatuts abans que arribessin al seu objectiu, la capital russa. Les autoritats moscovites van apuntar que no hi va haver víctimes mortals ni destrosses materials importants, fins i tot molts residents de la capital ni tan sols es van despertar durant l’escomesa aèria que venia des d’Ucraïna.

Aquesta ofensiva sobre Moscou es produeix 15 dies després de la incursió en sòl rus més exitosa de Kíiv, la invasió de part de la província de Kursk. Ahir al matí a les 5.00 hora local (4.00 d’Espanya), l’alcalde de Moscou, Serguei Sobianin, va destacar al seu canal de Telegram l’envergadura històrica de l’escomesa. "Aquesta nit les forces de defensa aèria del Ministeri de Defensa han fet caure deu drons. Aquest és un dels intents més grans d’atacar Moscou amb drons de tots els temps", va compartir a les xarxes socials.

El mateix alcalde de la ciutat va explicar que alguns dels aparells no tripulats van ser abatuts a la ciutat de Podolsk, que es troba a menys de 40 quilòmetres al sud de la capital, i a la regió homònima, Moscou. Segons el Ministeri de Defensa rus, al llarg de la nit van ser interceptats 45 drons, 11 a la regió de Moscou, 23 a la de Briansk, sis a Bélgorod, tres a Kaluga i dos a Kursk.

Antecedents

Les autoritats ucraïneses, per la seva banda, van comunicar aquesta mateixa matinada una alerta aèria als afores de la capital, Kíiv. "Als accessos a Kíiv, la defensa aèria està funcionant. Quedin-se als refugis", va demanar el cap de l’Administració militar de la capital ucraïnesa, Serhi Popko.

Aquesta no és la primera vegada que Moscou, a 500 quilòmetres de la frontera ucraïnesa, s’aixeca mirant al cel amb estupefacció des de l’inici de l’anomenada "operació militar especial". A causa d’atacs passats contra el cor de Rússia, es va restringir l’ús de drons d’aficionats i es van programar inhibidors que fan que l’ús del GPS en algunes parts de la capital sigui complicat. Aquestes mesures es van prendre per evitar incidents com el del maig del 2023, quan un avió no tripulat va impactar contra el Kremlin. En aquella ocasió, l’atac va ser molt més simbòlic que estratègic, ja que va significar agredir directament el símbol més important del poder rus des de l’època dels tsars. No hi va haver danys materials rellevants, però si anímics. Moscou va criticar Ucraïna per "haver intentat assassinar Putin", tot i que Kíiv en cap moment va confirmar que fos el seu artefacte.

També estan frescos en la memòria els atacs successius de finals de juliol i principis d’agost contra el districte financer de Moscou. Els habitants del cor del país van veure llavors com els gratacels més moderns i impressionants de Rússia havien patit danys per l’atac nocturn de drons que una vegada més van deixar més dany moral que material. No hi va haver víctimes mortals, ja que els edificis d’oficines no estaven ocupats en aquell moment.

Per la seva banda, la invasió ucraïnesa de part de la regió de Kursk ha provocat que les eleccions locals previstes per a principis del mes de setembre vinent s’ajornin en set municipis, segons va anunciar la Comissió Electoral Central (CEC).

Suspensió electoral

La suspensió, va informar la CEC al seu canal de Telegram, afecta els municipis de Belovo, Bolxesoldatskoe, Kórenevo, Gluixkovo, Sudja, Khómutov, alguns dels quals controlats almenys parcialment per les forces ucraïneses, i a Lgov, la quarta ciutat més gran de la regió, que es troba pròxima a la zona de les accions militars.

Segons el Govern de Kíiv, en més de dues setmanes de combats, les seves tropes han pres sota control unes 90 poblacions i més de 1.200 quilòmetres quadrats de territori rus, cosa que ha obligat a evacuar més de 122.000 habitants d’aquesta zona.

Mentrestant, l’Exèrcit del Kremlin manté la seva pressió al Donbàs. El Ministeri de Defensa rus va informar ahir de la conquesta de la localitat de Jelanne, en la disputada regió de Donetsk, en el seu avenç lent però gradual cap al nus logístic de Pokrovsk.

