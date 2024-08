La CE demana als estats membres quantes vacunes contra el mpox tenen disponibles per donar a l’Àfrica

La comissària de Salut de la Unió Europea, Stella Kyriakides, ha escrit una carta a tots els estats membres per demanar-los quantes vacunes contra el virus del mpox tenen disponibles per donar a l’Àfrica. En la missiva, Kyriakides recorda que la Comissió Europea ja ha pactat amb una de les farmacèutiques l’enviament de 215.000 dosis, però admet que les necessitats al continent “són molt més altes”. La comissària demana als estats membres que informin a la UE abans de finals d’agost de quantes vacunes voldrien donar, i remarca que si es fan els enviaments de manera coordinada resultaran molt més efectius. “La solidaritat és clau davant de les amenaces de salut globals”, ha apuntat.

Per ara, i com a primera resposta davant de l’alerta sanitària, la Comissió Europea ha acordat amb la farmacèutica Bavarian Nordic, la distribució de 215.000 dosis de la vacuna contra el mpox.

Actualment, Brussel·les té en marxa un contracte de compra conjunta de vacunes amb aquesta companyia, i per això la comissària recorda als estats membres que poden encarregar-hi més vacunes, “també per a la donació” a l’Àfrica, i no només per a les reserves pròpies.

“Compto amb el vostre generós suport a l’hora de comunicar ràpidament les vostres intencions de donacions, per donar el millor suport possible als nostres socis africans en la gestió d’aquest brot”, ha indicat Kyriakides.