Israel intensifica els atacs a Gaza mentre s’allunya l’alto el foc

No hi ha descans per als palestins de la Franja de Gaza. Ahir, almenys 22 persones van morir víctimes dels bombardejos i el foc d’artilleria israeliana, mentre s’allunyen les opcions de materialitzar un alto el foc. La intensificació de les operacions de l’Exèrcit hebreu a Deir el Balah, al centre de l’enclavament, va provocar la fugida de milers de palestins d’aquesta ciutat superpoblada. A l’altre territori palestí, a la Cisjordània ocupada, tres persones més van perdre la vida per un atac aeri contra el camp de refugiats de Tulkarem. Mentre el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el president nord-americà, Joe Biden, avaluaven per telèfon l’evolució de les converses per a la treva, el foc creuat no es va aturar a la frontera entre el Líban i Israel.

Des de Washington, Biden va parlar amb Netanyahu per emfatitzar la "urgència" d’arribar a una treva enmig de les últimes informacions respecte a un estancament en el diàleg en curs. D’acord amb la Casa Blanca, la vicepresidenta i candidata demòcrata, Kamala Harris, també es va unir a la conversa.

Mateixa posició

Segons The Washington Post, el primer ministre israelià es va mostrar disposat a acceptar certs compromisos a les negociacions amb Hamàs. Però després de la publicació de l’article, una font del Govern va dir que Netanyahu "no ha canviat la seva posició sobre la necessitat de control i presència israeliana al corredor de Filadèlfia", un dels principals esculls a les negociacions.