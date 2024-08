Detingut a França el fundador i president de Telegram, Pavel Durov.

El president i cofundador de Telegram, Pavel Durov, ha estat detingut a França i haurà de comparèixer als jutjats aquest diumenge, segons ha avançat el mitjà TF1/LCI. Durov tenia una ordre d’arrest contra ell en el marc d’una investigació de la justícia francesa, que el considera còmplice de delictes com frau, tràfic de drogues, bullying online o fins i tot el crim organitzat i el terrorisme per no posar prou mitjans per aturar les activitats il·lícites a través de la plataforma. Durov, de 39 anys, va ser detingut a l’aeroport de Bourget.