Israel bombardeja el Líban en un “acte d’autodefensa” i escalen els temors d’una guerra regional

Israel bombardeja aquest diumenge el sud del Líban en el que anomena un “acte d’autodefensa” davant dels atacs de Hezbollah, en una nova escalada del conflicte a la regió. L’exèrcit hebreu ha informat que un centenar de jets han bombardejat punts des d’on Hezbollah llançava coets, assegurant que tenien com a objectiu “l’atac imminent al nord i centre d’Israel”. “Farem el que calgui per defensar els nostres civils i l’estat d’Israel”, han afirmat les forces de defensa israelianes a X. Per la seva banda, la milícia de Hezbollah ha assegurat haver enllestit la “primera fase” de la seva represàlia contra Israel per l’assassinat del seu líder, Fuad Shukr, el mes de juliol, segons la televisió Al Jazeera.

El ministre d’Exteriors hebreu, Israel Katz, ha demanat als seus homòlegs internacionals “suport” per al país, assegurant que l’atac és “preventiu” i que Israel “no vol una guerra total i actuarà segons l’evolució sobre el terreny”.