Macron nega que la detenció del fundador de Telegram sigui per motius polítics

El president de França, Emmanuel Macron, ha negat que la detenció del fundador i president de Telegram, Pavel Durov, s'hagi fet per una "decisió política". En un missatge a les xarxes socials, Macron ha defensat la independència dels jutges francesos i el "compromís" del país amb la llibertat d'expressió. Durov, un bilionari franco-rus de 39 anys, va ser detingut a França diumenge, ja que tenia una ordre d'arrest per una investigació de la justícia francesa per presumptes delictes com frau, tràfic de drogues, bullying online o fins i tot crim organitzat i terrorisme per no posar prou mitjans per aturar les activitats il·lícites a través de la plataforma.

En un missatge a X, Telegram ha assegurat aquest dilluns que la companyia compleix amb les normes europees que regulen el sector digital. "És absurd afirmar que una plataforma o el seu propietari és responsable per abusos en aquesta plataforma", sosté la companyia dirigida per Durov. Des de Telegram insisteixen que l'empresari d'origen rus no té "res a amagar" i esperen que el cas es resolgui ràpidament.