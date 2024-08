La justícia italiana investiga el capità del iot enfonsat a Sicília

Encara no se sap amb exactitud què va passar però ja hi ha un investigat. El seu nom és James Cutfield, un ciutadà neozelandès de 51 anys i el capità del veler de luxe Bayesian. Es tracta del iot del magnat britànic de la tecnologia Mike Lynch que es va enfonsar misteriosament la setmana passada davant les costes de Sicília, i va provocar la mort de set dels 22 ocupants. L’embarcació realitzava un creuer per celebrar l’absolució del milionari en un recent judici per frau als Estats Units.

La decisió, segons va informar ahir la premsa italiana, va ser presa per la Fiscalia de Termini Imerese (sud d’Itàlia), que des de la setmana passada s’encarrega del cas. Amb això, l’atenció passa ara a ser sobre Cutfield. Diumenge va ser interrogat durant dues hores, tot i que això no impliqui necessàriament que en el futur es presentin càrrecs contra ell o sigui detingut.

Aclarir-ho tot

El desenllaç era, en part, esperat. La raó no és només que en el fatídic naufragi van morir el mateix Lynch (considerat una espècie de Bill Gates del Regne Unit) i la seva filla Hannah, juntament amb el president del banc Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer. Sinó també perquè encara es desconeix com un luxós superiot de 56 metres va poder enfonsar-se en pocs minuts a les aigües del Mediterrani després d’una tempesta.

Les respostes podrien venir de les autòpsies dels cossos dels morts (l’últim, el de la filla de Lynch, va ser recuperat divendres), i també de les indagacions sobre les restes del vaixell enfonsat. No obstant, aquestes últimes es troben a 50 metres de profunditat, en una zona al mar de difícil accés, per la qual cosa la seva recuperació es preveu difícil i costosa. Això és el que també va dir, en una recent roda de premsa, el fiscal Ambrogio Cartosio, que investiga el naufragi. Segons ell, encara «no s’exclou cap hipòtesi» i és «fonamental» recuperar el iot del mar per aclarir-ho tot.

El cas també ha despertat les crítiques d’activistes, periodistes i organitzacions humanitàries per la gran atenció mediàtica que està rebent el naufragi, ocorregut en una zona en la qual s’han ofegat milers de migrants.