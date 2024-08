Kamala Harris busca 'girar full' a la polarització política dels EUA i proposa incloure un republicà al seu govern

La vicepresidenta dels Estats Units i candidata demòcrata a la presidència, Kamala Harris, busca "girar full" a la polarització política que viu el país i ha proposat incloure un republicà al seu futur govern si guanya les eleccions. En la primera entrevista com a candidata a la cadena CNN aquest dijous a la nit, Harris s'ha negat a contestar una pregunta sobre els comentaris de l'expresident i contrincant republicà Donald Trump respecte a la seva identitat racial: "La següent pregunta, si us plau". La demòcrata ha reiterat la seva aposta per una política "diferent", malgrat reivindicar el llegat de l'actual president Joe Biden.

Pel que fa als seus plantejaments polítics, Harris ha defensat en l'entrevista el seu canvi de posició respecte a la prohibició del fracking (l'extracció de gas o petroli amb pressió hidràulica) i a la despenalització del que es considera com a "immigració il·legal" als EUA.

Harris ha assegurat que promourà l'aprovació d'una llei bipartidista sobre seguretat a la frontera per augmentar el nombre d'agents de seguretat i ha afirmat que les persones que entren als EUA vulnerant la llei han d'assumir les "conseqüències".

La candidata dels demòcrates ha defensat les polítiques econòmiques de Biden, però ha reconegut que "queda feina per fer". Harris està centrant la seva campanya en "l'enfortiment" de la classe mitjana nord-americana davant la creixent preocupació per la inflació. "Farem reduir el cost dels béns quotidians, promoure la inversió en les petites empreses dels Estats Units invertirem en les famílies", ha dit durant l’entrevista conjunta amb el seu candidat a la vicepresidència, Tim Walz.