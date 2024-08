El Brasil comença a tancar X per la negativa d'Elon Musk a bloquejar perfils per ordre judicial

Les autoritats del Brasil han ordenat el tancament de la xarxa social X per la negativa de la companyia d'Elon Musk a bloquejar perfils per ordre judicial, segons informen diversos mitjans locals com 'O Globo' o Folha de S.Paulo. El Tribunal Suprem del Brasil va decidir divendres suspendre la plataforma després de donar un ultimàtum a Musk.

L'empresa va tancar la seva oficina al país la setmana passada per por a detencions de la justícia brasilera per incomplir ordres judicials. "X és la font de notícies més utilitzada al Brasil. És el que vol la gent. Ara, el tirà de Voldemort està aixafant el dret de la gent a la llibertat d'expressió", ha dit Elon Musk aquest dissabte.

El bilionari estatunidenc ha amenaçat el jutge del Tribunal Suprem del Brasil que porta el cas, Alexandre de Moraes, amb publicar "una llarga llista dels seus crims" i l'ha acusat de saltar-se les lleis del seu país. "És un dictador i un frau", ha afirmat el magnat que dona suport a l'expresident i candidat a la presidència dels EUA, Donald Trump.