L'atac de Rússia més mortífer de l'any deixa 49 morts i més de 200 ferits a Ucraïna

Almenys 49 persones han mort i 219 més han resultat ferides en un atac rus amb dos míssils balístics que han impactat contra un centre educatiu i un hospital a la ciutat de Poltava, al centre d'Ucraïna, segons el balanç difós per l'administració militar regional.

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha explicat que els projectils també han destruït part de l'Institut de Comunicacions de Poltava i ha ordenat una "investigació completa i ràpida" sobre les circumstàncies de l'incident.

Segons el Ministeri de Defensa ucraïnès, els míssils balístics han caigut al lloc de l'impacte immediatament després que sonessin les alarmes antiaèries, fet que ha impedit que la gent que era al lloc dels impactes no hagi tingut temps de refugiar-se en soterranis o búnquers antiaeris.

Zelenski no ha especificat si els morts són civils, tot i que les autoritats ucraïneses no solen informar de la pèrdua de vides de militars en atacs russos. Tot i això, alguns dels analistes militars ucraïnesos més influents donen per fet que sí, que entre les víctimes hi ha un elevat nombre de soldats i han demanat responsabilitats per la negligència que, a parer seu, ha propiciat la matança.

L'analista militar Iuri Butussov ha relacionat el que ha passat a Poltava amb altres incidents anteriors en què les forces russes van atacar concentracions de desenes de soldats ucraïnesos que havien estat convocats ignorant les mesures de seguretat. El popular comentarista, que té més de 450.000 seguidors a Facebook, ha demanat “conseqüències serioses” per al responsable de la suposada reunió de militars.