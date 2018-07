La Fiscalia exigeix a Iberpotash un nou pla per descontaminar els pous

La Fiscalia ha rebutjat el pla de recuperació dels pous contaminats per residus salins que Iberpotash ha presentat al jutjat, en considerar-lo "abstracte", i l'ha emplaçat a presentar un altre projecte, d'aplicació immediata i l'"eficàcia i serietat" del qual sigui avalada per la Generalitat.

En un escrit, a que ha tingut accés Efe, el fiscal de Medi Ambient Antoni Pelegrín ha demanat al jutjat penal número 1 de Manresa que obligui a Iberpotash a presentar un nou pla per complir la sentència que l'obligava a restaurar els pous afectats pels residus salins produïts per les seves mines i que doni "màxima prioritat a aquesta execució, evitant al màxim qualsevol dilació".

Fa dos anys, l'Audiència de Barcelona va imposar cinc mesos de presó a tres directius de les mines de sal d'Iberpotash a Súria i Sallent (Bages) per contaminar aigües de la zona i els va condemnar a restaurar les zones afectades per les activitats dels seus centres de producció, especialment les aigües dels pous afectats per abocaments de lixiviats contaminants procedents dels enderrocs.

Ibertpotash ha presentat davant el jutjat un pla que permetria recuperar les zones contaminades per les mines de sal en les pròximes dècades, però la Fiscalia ho ha considerat insuficient i l'ha instat a presentar un de nou, amb propostes d'aplicació immediates i més concretes.

Segons el ministeri públic, el pla d'Iberpotash "no adverteix de quina manera s'evitarà que els grans dipòsits de residus" salins deixin d'aportar lixiviats al subsòl i, per tant, a les aigües subterrànies de la zona.

A més, el fiscal retreu a Iberpotash que presenti un projecte que sembla "aprofitar un altre pla preexistent en l'empresa per a l'obtenció d'altres llicències" i li adverteix que no sembla que les obres que proposa per restaurar la zona "es facin o s'estiguin fent de forma imminent, tenint en compte que l'execució d'una sentència penal no pot durar eternament".

El ministeri públic insisteix que el pla ha de ser examinat per un tècnic expert que, a requeriment del jutjat, designi el Departament de Territori i Urbanisme de la Generalitat i que, a més de prestar assessorament, informi "sobre l'eficàcia i la serietat" de les mesures de descontaminació propostes.

En el cas que el pla no respongui a les exigències de la sentència, el fiscal adverteix que el jutjat haurà d'executar "aquelles mesures de restauració" necessàries, costejades per l'empresa i pels directius condemnats, d'acord amb el projecte de restauració que elabori el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

La Fiscalia exigeix també al jutge que encarregui un peritatge judicial per calcular la quantitat en que haurien de ser indemnitzats els propietaris dels pous i fonts particulars contaminats i l'Ajuntament de Santpedor, com estableix la sentència, i que aquestes sumes siguin abonades de forma conjunta i solidària pels directius d'Iberpotash i, subsidiàriament, per l'empresa.

La sentència, dictada pel jutjat de Manresa i confirmada el 2016 per l'Audiència de Barcelona, va condemnar Ibertpotash a aturar i paralitzar els abocaments contaminants de les aigües procedents dels residus salins i a prendre les mesures de restauració necessàries per "preservar i mantenir l'equilibri ecològic pertorbat" en una sèrie de pous i fonts de Súria, Callús, Santpedor i Sallent (Bages).

El fiscal considera que el pla ha de proposar mesures per evitar que els residus contaminants segueixin entrant en les aigües subterrànies de la zona, tenint en compte que Iberpotash "va dipositar material salí directament sobre el terra i sense adopció de mesura ambiental alguna".

L'any passat, Iberpotash va anunciar que treballa en un projecte perquè les mines de Sallent i Súria deixin d'abocar sal a les muntanyes de la zona en l'any 2021.

Paral·lelament, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va acceptar la moratòria que l'empresa va sol·licitar perquè la seva mina de Sallent pogués seguir abocant sal a la muntanya del Cogulló fins a final d'aquest any, prorrogable fins a 2019, després que la Generalitat anul·lés la qualificació urbanística que l'autoritzava a dipositar els residus salins.