Albert Marañón, candidat de Compromís amb Sant Joan per les municipals del 2019

Compromís amb Sant Joan, la candidatura de suma de l'esquerra alternativa a Sant Joan de Vilatorrada, es tornarà a presentar a les eleccions municipals de 2019 i ho farà amb Albert Marañón com a cap de llista. Així es va decidir aquest dimecres en una Assemblea Oberta en la que hi van participar i tenien dret a vot els militants de les formacions polítiques que impulsen Compromís i també simpatitzants i persones que hi donen suport.

Marañón va ser la única persona que es va postular i presentar per ser candidat de la formació i va ser escollit ahir per unanimitat de la trentena d'assistents sense cap vot en contra ni en blanc. Així, es va mostrar agraït per la confiança i suport dels companys i companyes i va assegurar «estar carregat d'il·lusió i ganes» per tornar a encapçalar la candidatura en les eleccions municipals de l'any vinent.

Per a Albert Marañón, el 2019 «es poden deixar enrere set anys de paràlisi i de deixadesa en molts aspectes, per tornar a posar el poble en marxa». Marañón creu que després de massa temps «d'un govern que s'ha conformat amb gestionar el dia a dia ens mereixem i necessitem com a poble un govern que prioritzi Sant Joan, amb projecte de futur i que doni resposta les problemàtiques i necessitats del dia a dia del conjunt de veïns i veïnes».

En aquest sentit va explicar que «des del primer dia de mandat Compromís amb Sant Joan hem exercit una oposició constructiva i propositiva a l'hora que contundentment crítica, presentant propostes i alternatives a cada ple». I en va destacar en matèria de polítiques socials com la tarifació social, la cobertura d'activitats extraescolars o la sala d'estudi; i en matèria de territori com el pla de xoc de manteniment, l'arranjament del camí a l'escola Joncadella entre d'altres.

Albert Marañón té actualment 30 anys, és graduat en Ciència Política i Gestió Pública, i al llarg d'aquests tres anys ha estat el portaveu del grup municipal i conseller comarcal d'Acció Social i Ciutadania. A nivell social, Marañón ha format part de diverses entitats locals i col·labora entre d'altres en les festes del seu barri o la festa major infantil.

Després de l'elecció del candidat és previst que el proper dijous 12 de juliol al vespre es dugui a terme l'acte de presentació pública i que compti amb parlaments, música i piscolabis. Així mateix, Compromís ha posat en marxa un nou servei d'informació a través de Whatsapp.