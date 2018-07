La pedregada podria haver causat danys greus als conreus del Bages i Moianès

Unió de Pagesos pronostica que la pedregada d'aquest dijous podria haver causat greus danys als conreus de colza, blat i ordi a diversos municipis d'Osona, el Bages i el Moianès. En declaracions a l'ACN, el coordinador territorial de la Catalunya Central d'Unió de Pagesos, Carles Mencos, apunta al fet que una pedregada a hores d'ara pot arribar a "expulsar el 80% del gra a terra", de manera que les conseqüències pels pagesos poden ser molt significatives. Mencos apunta a municipis com Sant Feliu Sasserra, Navàs, Oristà i Moià, on la intensitat va ser més forta, i calculen que és on s'hi poden haver produït els danys més greus. Unió de Pagesos ha demanat al Departament d'Agricultura que faci una valoració ràpida i acurada de les conseqüències.

Segons explica Mencos, dijous al vespre ja van mantenir contacte amb els pagesos de les zones afectades. Així mateix ho van transmetre a la delegació territorial del departament. "Haurem de collar-los perquè vagin a trepitjar el terreny i fer les valoracions", afegeix el coordinador, tot recordant que aquesta valoració ràpida és imprescindible per tal que els pagesos "puguin demanar ajudes" per tant de minimitzar les pèrdues econòmiques.



Mal moment

Mencos assenyala que el temporal de dijous va arribar en un mal moment pels conreus de colza, blat i ordi. "No tenim dubtes que els percentatges de pèrdues per a la collita seran elevats", diu, tot afegint que es pot arribar a expulsar "el 80% del gra a terra".

Segons Unió de Pagesos, la pedregada va afectar especialment les comarques del Bages, Osona i el Moianès, amb especial incidència als municipis de Sant Feliu Sasserra, Navàs, Oristà i Moià.