Vicenç Llorens agafa el relleu de Mercè Casals al capdavant del PDeCAT a Sant Fruitós

Vicenç Llorens Concustell ha sortit escollit en primàries internes com a cap de llista del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) a Sant Fruitós de Bages pels comicis municipals del maig de l'any vinent, presentant-se sota la marca de Junts per Catalunya. D'aquesta manera, substituirà a la cap de a la llista en les dues darreres legislatures, Mercè Casals.

Casals va entrar a l'ajuntament el 2007 de número 3, amb l'exalcalde Josep Rafart. Aquell any, CiU va obtenir majoria absoluta (amb 7 de 13 regidors) i va ser regidora de Serveis Socials, Sanitat i Cultura. En les dues darreres legislatures, amb Casals com cap de llista, els convergents han estat a l'oposició. Ara, el relleu de Casals l'agafa Vicenç Llorens. Casat i pare de dues filles, és enginyer tècnic de mines per la UPC i ha cursat diversos cursos de formació en aquesta especialitat.

Implicat a la vida del poble, és regidor a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Fruitós des del 2011. Des del 2008 és el President de l'Associació de Veïns de la Urbanització de Pineda de Bages. Des el 2015 és membre del cor parroquial de la Parròquia de Sant Fruitós, de la qual l'any passat en va ser escollit tresorer del consell. Col·labora amb l'organització de la caminada de l'entitat «Posa't en marxa», i també ha col·laborat i participat en la cavalcada de Reis del poble diversos anys.

Pel que fa a la seva trajectòria professional, ha ocupat diversos càrrecs, des d'administratiu, fins a director tècnic i de producció d'empreses dedicades a l'obra pública i la mineria. Actualment és copropietari de l'empresa Geoblasting, S.L, alternant les seves tasques laborals, tant per compte aliena, com autònom, dins l'àmbit de la mineria. Ha impartit diversos cursos i conferències entorn aquesta temàtica, així com també ha publicat diversos articles editats pel Col·legi d'Enginyers Tècnics de Mines.

L'assemblea va estar conduïda pel president local, David Fernández, i va comptar amb la presència i les intervencions de l'actual cap de llista, Mercè Casals; la presidenta comarcal, Ivet Castaño i el president de vegueria de la Catalunya Central del partit, David Font.

Llorens va explicar que vol treballar per ajudar a fer Sant Fruitós aquell espai de convivència amb la bona qualitat de vida i de cohesió social que tots els seus ciutadans desitgen i mereixen.