Callús estudiarà possibles sancions contra persones que retirin llaços grocs

L'Ajuntament de Callús obre la porta a sancionar les persones que retirin llaços grocs i altres símbols de la via pública i d'espais privats «sense les autoritzacions pertinents». Així es va aprovar en el darrer ple a partir d'una moció d'ERC, que també va tenir el suport del PDeCAT, a l'oposició.

En la moció, ERC defensa la rellevància que han adquirit els llaços grocs a Catalunya per expressar el rebuig a la vulneració dels drets civils i fonamentals, i en aquest sentit es considera el llaç groc «no com una reivindicació de la independència, sinó contra la repressió cautelar d'activistes socials i càrrecs electes per les seves idees polítiques», fins al punt que també l'utilitzen persones no independentistes «que estan a favor dels drets de les persones injustament tractades».

En aquest context, ERC creu que arrencar aquests símbols «és un acte de vandalisme» i un signe «d'intolerància i d'excloure el diferent», com a «eix vertebrador de la ideologia feixista». Qui arrenca llaços grocs, afegeix, «està dient que vol a la presó els afectats, fins i tot abans que els jutgin», i diu que els grups que participen en les retirades «estan farcits de radicals d'extrema dreta, feixistes i franquistes, que busquen la confrontació i l'enfrontament».

Per tot plegat, la moció manifesta el suport de la col·locació de llaços grocs en llocs públics, «per reivindicar que la presó cautelar d'activistes socials i càrrecs electes és injusta i injustificada», i defensa «fermament l'exercici dels drets fonamentals de llibertat d'opinió i d'expressió en l'espai públic i privat». En segon lloc, condemna que es retirin aquests símbols de la via pública per part de persones alienes a qui els ha posat, i valora la possibilitat d'aplicar-los alguna sanció.