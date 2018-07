Callús inaugura el nou passeig d'Anselm Clavé coincidint amb la Festa Major

Callús ha inaugurat aquest dissabte al migdia el nou passeig d'Anselm Clavé, coindicint amb la Festa Major del municipi. En concret, el tram que s'ha remodelat és el que va de la carretera de Cardona al carrer de la Font. Les obres han tingut un cost de 290.000 euros, que s'han pagat amb una subvenció de la Diputació de Barcelona de 253.000 euros i la resta amb fons propis de l'Ajuntament.

Una seixantena de veïns han participat en l'acte, que ha tingut lloc a la una del migdia i sota un sol de justícia que ha apressat els parlaments dels qui presidien l'esdeveniment: l'alcalde de Callús, Joan Badia, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que hi era en nom de la Diputació de Barcelona, i el president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas.

Badia ha agraït la feina a les empreses i personal tècnic del consistori que han dut a terme el projecte de remodelació del passeig i ha instat els veïns a fer-ne un "bon ús: també volem que ens aviseu si hi ha algú del poble que fa malbé alguna cosa", ha demanat, i ha aprofitat l'ocasió per reclamar la "República catalana" a través de la figura d'Anselm Clavé, "el republicà que dóna nom al passeig i que va treballar tota la vida per donar a conèixer la música, les corals i els orfeons a Catalunya".