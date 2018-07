El Cogulló enceta l'últim any d'activitat just quan s'ha tancat el cercle per legalitzar-lo

Just d'aquí a un any, el runam del Cogulló deixarà de créixer. La Comissió d'Urbanisme va aprovar el 12 de juny passat la concessió a Iberpotash d'una darrera pròrroga d'un any, fins al 30 de juny del 2019, per continuar abocant al dipòsit salí de Sallent. Un segon termini que s'afegeix al primer any de coll que el Tribunal Superior de Justícia va concedir a l'empresa a darrera hora, fa just un any.



Per tant, de manera efectiva avui comença a comptabilitzar el que, ara sí, ha de ser l'últim any de creixement del dipòsit salí més gran de Catalunya, amb més de 40 milions de tones acumulades. Un any en què la mineria té diversos reptes sobre la taula per anar tancant etapes. Fases que van més enllà del 30 de juny del 2019, però que tenen en aquesta data un punt central de la transició que l'activitat minera al Bages ha de portar a terme fins al 2021.



La paradoxa és que aquest dar-rer any de la vida activa del polèmic runam del Cogulló s'inicia en un moment en què l'administració ha tancat un llarg camí per legalitzar-lo. L'Ajuntament de Sallent ha aprovat aquest mes de juny en junta de govern la llicència d'activitat per al dipòsit i per a les instal·lacions complementàries, com ara la cinta transportadora que hi fa pujar el material sobrant des de les instal·lacions mineres. I en paral·lel, la Generalitat n'ha tramitat la declaració d'impacte ambiental.



D'aquesta manera, s'ha completat el darrer capítol per situar el dipòsit dins la legalitat urbanística, ja que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 2016 (en relació amb la qual el mateix Tribunal i també el Suprem encara recentment han rebutjat sengles recursos de cassació que va presentar l'empresa) el va deixar completament en fals.



Previ a l'atorgament de la nova llicència per part de l'Ajuntament, la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central va aprovar el 24 d'abril passat el que s'anomena projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable i l'autorització de les instal·lacions complementàries. El text reconeixia l'activitat que s'hi du a terme –d'acord amb els límits que estableix la resolució judicial– i definia quines instal·lacions hi ha i quin ús tenen.



També cal tenir present que, malgrat ara es pugui considerar un dipòsit ajustat a normativa, aquesta legalització passa precisament també pel compliment de l'acotament que, en compliment de sentència, s'ha fet del runam en superfície (no pot superar el perímetre actual), en alçada (ara fa un any, en la concessió de la pròrroga, es va fixar una cota màxima definitiva de 515 metres sobre el nivell del mar) i temporal, que serà finalment la data del 30 de juny del 2019.

L'any de la gran transició



Amb la darrera pròrroga que comença avui s'obre el que serà l'any de la gran transició de l'activitat minera al Bages. En aquest període no només deixarà de créixer la muntanya del Cogulló, sinó que també ha de tenir lloc l'acabament de la gran infraestructura que va motivar que el jutge concedís perllongar la vida activa del dipòsit salí: la perforació del túnel de Cabanasses. Aquesta rampa subterrània de prop de 5 quilòmetres de longitud estarà completament oberta abans d'acabar l'any, i equipada i a punt per entrar en servei durant el primer semestre del 2019. Amb el túnel en funcionament i amb el final dels abocaments al Cogulló, començarà el veritable procés de transició de l'activitat minera, ja que es clausurarà l'explotació de la potassa del front Sallent-Balsareny i es traslladarà plenament l'activitat extractiva (i la plantilla) a Súria, on es complementarà amb la producció de sal vacuum, que s'ha anat posant en marxa.



En aquest darrer any de vida activa del Cogulló també ha de culminar el llarg camí de l'elaboració del Pla Director Urbanístic de la Mineria del Bages. Aquest document, que posa les bases urbanístiques del futur de l'activitat, ha de rebre l'aprovació definitiva per part del conseller de Territori abans no acabi l'any. Prèviament, el PDU ha de passar per l'aprovació provisional de la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central.



Al llarg d'aquest any vinent, ICL haurà de mantenir les mesures transitòries que ja ha anat complint per poder seguir abocant al Cogulló dins dels marges establerts i complir els paràmetres compromesos, que es poden veure en el quadre que il·lustra aquesta pàgina