Moren dos veïns de Santpedor en l'accident de dijous a l'eix Transversal

Un veí de Santpedor de 88 anys, Pere Rovira Jubany, i la seva esposa de 84 anys, Maria Sala Purtí, són les dues víctimes mortals de l'accident que hi va haver dijous a la tarda a l'eix Transversal (C-25), a Muntanyola (Osona). Una de les víctimes, Pere Rovira, havia ingressat en estat crític a l'hospital Mútua de Terrassa, on va acabar perdent la vida durant la nit, a causa de les greus ferides. El funeral conjunt de tots dos es farà demà, diumenge, a les 13.15 h a l'església de Santa Maria d'Oló.

L'accident on van perdre la vida els santpedorencs, segons va informar ahir el Servei Català de Trànsit, va tenir lloc dijous poc després de les 4 de la tarda en el tram entre Manresa i Vic de l'eix Transversal, concretament al terme municipal de Muntanyola, a la comarca d'Osona.

El sinistre es va produir al punt quilomètric 166,5, a la calçada en sentit Manresa. Per causes que s'estan investigant, un vehicle tot terreny va sortir de la calçada, just en un moment en què estava caient un fort aiguat.

A l'interior del vehicle, hi viatjaven quatre ocupants. La santpedorenca Maria Sala, que viatjava en el seient de darrere, va morir a l'acte, mentre que el seu marit, Pere Rovira, que viatjava en el seient de copilot, va resultar ferit de caràcter crític. Els altres dos ocupants del vehicle van resultar ferits de caràcter menys greu. Es tracta d'un home de 82 anys i d'una dona de 79 anys, veïns de Manresa. Tots dos van ser evacuats pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

En el cas del santpedorenc que va resultar ferit crític, va ser traslladat en ambulància a l'hospital Mútua de Terrassa, on va acabar morint unes hores després.

Arran de l'accident, es van activar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc ambulàncies del SEM. Com a conseqüència del sinistre, els Mossos van haver de tallar la calçada en sentit Manresa durant una hora i mitja, la qual cosa va provocar set quilòmetres de cua. Posteriorment, es va poder reobrir un car-ril, fins que la calçada es va poder obrir en la seva totalitat.

Les dues víctimes vivien des de feia anys a Santpedor, on viu també la seva filla. El seu comiat, però, es farà a la seva població d'origen, demà, a l'església de Santa Maria d'Oló, a les 13.15 hores.