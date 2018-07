Una esllavissada d'un talús va tallar totalment la carretera al seu pas per Guardiola fa un mes i mig

El 14 de maig el talús de la car-retera C-16, al terme de Guardiola de Berguedà, va cedir al punt quilomètric 112. El despreniment de roques provocat per les intenses pluges primaverals va fer que la carretera quedés tallada completament durant onze hores.

Aquesta esllavissada es va produir només un quilòmetre després del despreniment de roques que ahir va provocar l'accident mortal. Fa un mes i mig, per sort, no es va haver de lamentar cap víctima i la paret de pedres i terra no va atrapar cap vehicle, tot i que l'incident es va produir a primera hora de la tarda. Els responsables i operaris de carreteres van treballar per deixar net el vial. Les tasques es van dur a terme durant tota la nit i el trànsit es va haver de desviar per les carreteres de Sant Corneli i Vallcebre, tal com va passar ahir a la tarda.

El fet que en poc més d'un mes hi hagi hagut un segon despreniment en un mateix tram ha fet que els responsables municipals es mostrin preocupats. «El tipus de despreniment ha estat diferent, però caldrà tenir un informe per saber si hi ha perill i actuar per garantir la seguretat», va dir ahir l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer.