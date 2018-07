Un home mor a la C-16 per l'impacte d'un roc a prop d'on va cedir un talús fa un mes

El despreniment d'una roca, de la mida d'una pilota de futbol, va provocar ahir al migdia un accident mortal a la C-16, entre la Nou de Berguedà i Guardiola de Berguedà. F. V. A., un home de 38 anys veí de Roda de Ter, el conductor d'una furgoneta que viatjava en sentit nord amb la seva dona i la seva filla, va morir per l'impacte al vidre d'una pedra que va caure per sobre la zona de protecció del talús. La mateixa pedra va impactar en un segon turisme que avançava la furgoneta i va deixar una persona ferida, traslladada a l'Hospital Sant Bernabé de Berga. L'accident va tenir lloc al quilòmetre 111 d'aquest vial, just només un quilòmetre abans on fa un mes i mig va cedir el talús per una esllavissada, sense causar víctimes.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 13.47 hores. Arran de la incidència, van activar-se quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques. A primera hora de la tarda, el Servei Català de Trànsit va decidir tallar la circulació en els dos sentits de la marxa, que no es va reobrir fins a les 9 del vespre.

Sanejament i inspecció

Ahir a la tarda, un cop els Mossos d'Esquadra van finalitzar la investigació sobre el terreny, va ser el torn dels tècnics de carreteres, dels operaris de l'empresa de manteniment de les xarxes i talussos i dels especialistes enviats pel departament de Territori. Els equips van fer el sanejament de la zona i van assegurar que la malla de protecció estava intacta i que no hi havia perill de cap despreniment, segons ha pogut saber aquest diari. No obstant això, no van poder determinar d'on va saltar la pedra que va produir l'impacte als dos vehicles. Els tècnics van fer saltar algunes pedres i van assegurar-se del bon estat de la xarxa protectora abans de reobrir el trànsit de vehicles.

El president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, va desplaçar-se al lloc de l'accident, on va mostrar la seva preocupació i la d'altres alcaldes de la comarca, com Jesús Calderer, alcalde de Cercs, també a la zona, pels despreniments que hi ha hagut a la C-16 en les darreres setmanes. Font va estar en contacte ahir amb els consellers de Territori i Sostenibilitat i amb el d'Interior. «Hem demanat un informe per saber les causes d'aquests despreniments i per saber quines actuacions es portaran a terme per garantir la seguretat de la via». En els propers dies s'ha d'acabar de tancar una reunió amb Territori que tindrà lloc, previsiblement, a final de la setmana vinent per explicar als alcaldes quina és la situació i parlar de solucions per a la millora de la seguretat. «És possible que les pluges dels darrers mesos facin que hi hagi més risc de despreniments, però la Generalitat ha de garantir que la carretera i el seu perímetre sigui segur», va dir Font. Considera que «els geòlegs han de garantir que no hi haurà esllavissades i que, si es detecta alguna zona amb perill, es provoqui el despreniment per evitar que un talús caigui de manera inesperada».

Per la seva banda, fonts del departament de Territori van assegurar a Regió7 que un cop l'informe tècnic estigui tancat, es posarà a disposició dels responsables municipals i comarcals amb l'objectiu d'explicar-los la situació i parlar de possibles solucions en el cas que s'hi hagin de fer actuacions.



Carretera tallada

La C-16 va estar tallada des del trencant de Sant Corneli fins al trencant de Vall-cebre des de primera hora de la tarda. El trànsit es va reobrir a les 9 del vespre, després de les tasques de sanejament i inspecció de la zona. Els cotxes que viatjaven en direcció nord van ser desviats per la carretera de Sant Corneli fins arribar a Vallcebre. Des d'allà agafaven la B-400, la carretera procedent de Saldes, fins a reincorporar-se de nou a la C-16. Els vehicles que anaven en direcció sud, a l´inrevés.