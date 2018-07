ERC de Sallent veu poc fonamentat el canvi en el toc de les campanes del poble

El grup municipal d´ERC, a l´oposició a l´Ajuntament de Sallent, retreu a l´equip de govern (PDeCAT i PSC) els canvis que ha introduït en el toc de les campanes de l´església de Santa Maria a partir de la restauració que s´ha fet del rellotge del campanar. Segons l´alcalde, David Saldoni, aquestes modificacions responen al fet d´haver pogut recuperar el toc de tres de les cinc campanes que hi ha (fins ara només en funcionaven dues), però per als republicans, això trenca amb la tradició «i amb el patrimoni sonor de la nostra vila», apunta la portaveu del partit, Pilar Sala.

La restauració del rellotge d´aquest mes de juny ha consistit en substituir l´ordinador electromecànic existent per un de digital amb antena que capta la senyal via troposfèrica directament des del museu de pesos, mesures i volums de França. Aquest nou mecanisme permet reduir errors i anomalies mecàniques, i aconseguir una major precisió horària. A més, «hem optat per un sistema que ens permetés recuperar totes les campanes i, per tant, tocs que no es feien», diu Saldoni. Per la seva banda, Pilar Sala constata que «ara toquen diferent» de com ho havien fet «des de fa més de 80 anys» a cada quart (campana aguda), a cada hora en punt (campana més greu), el toc de difunts (toc lent, greu i amb una sola campana), i el repic de festa (toc ràpid, agut, i amb vàries campanes sonant alhora).

Tots dos partits, com també la CUP (l´altre grup a l´oposició), l´empresa que ha instal·lat la maquinària, i el rector del poble, s´han emplaçat a una reunió prevista per a aquest dimarts al matí per parlar d´aquesta qüestió. ERC entén que el toc de campanes «és un servei públic considerat patrimoni i paisatge sonor de la nostra vila, que s´ha de preservar», i demanarà explicacions a l´equip de govern «dels criteris que han portat a modificar els tocs». Sala diu que «si ara disposem de 5 sons fins i tot es pot crear un toc de campanes nou perquè soni de manera excepcional els dies de festa grossa, però amb el consentiment de tot el poble». ERC també planteja enregistrar els tocs i amb la maquinària nova reproduir els mateixos que hi havia amb l´antiga.

Saldoni repon que «estem oberts a valorar totes les opcions», i a la runió d´aquest matí «parlarem entre tots per mirar de trobar el millor toc de campanes; no en farem cap problema d´això». Si cal, el govern municipal també es disposa a mirar els registres per veure quins han estat tradicionalment els tocs de capanes que han distingit el poble de Sallent.

Dubtes amb els martells

ERC també posa en dubte la idoneïtat del nous martells amb què es piquen les campanes, després de comprovar que en pocs dies de funcionament «ja han deixat marca. Creiem que poden perjudicar les campanes, i amb el temps les pugui esquerdar i espatllar», diu Sala, que demana una revisió i si cal, canviar aquests martells per uns altres.

Els republicans volen saber «si hi ha hagut canvis en la maquinària de rellotgeria, quina empresa ho ha fet, i sobretot quines peces s´han substituït i on es troben les originals». ERC sosté que «ara sembla que les campanes sonen més fort, i sabem que alguns dels martells utilitzats són rodons, més estrets que els tradicionals i fan malbé les campanes». Per als republicans «és més idoni preservar els antics», i consideren que «la maquinària que ja hi ha, amb un bon manteniment de neteja i lubricació pot arribar a funcionar de manera correcta i segura».

Aquesta qüestió també es tractarà a la trobada d´avui.