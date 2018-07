L'Ajuntament de Sant Fruitós tanca l'exercici del 2017 amb superàvit

L'Ajuntament de Sant Fruitós ha fet balanç del resultat econòmic del 2017, el qual ha conegut aquest juny i ha tingut com a resultat un romanent positiu.

Aquest superàvit permetrà finançar amb recursos propis les inversions previstes amb endeutament al pressupost del 2018 i activar-ne d'altres. També ajudarà a reduir l'endeutament i passar del 25,42 % del 2017 a una previsió de l'11,70% el 2018.

Quant a noves inversions, en l'àmbit urbanístic destaquen la redacció del projecte de la segona fase del carrer Padró, el paviment de la zona de gimnàstica per a gent gran a Torroella, un pas de vianants amb semàfor a la carretera de Vic, l'asfalt del camí del camp de futbol a la depuradora, el reasfalt d'un tram del camí de l'Agulla i del camí ral fins a Sant Isidre o la urbanització de l'av. Sant Joan.

En serveis i equipaments, figura reparar l'ascensor de la passarel·la de la Rosaleda, una nova cabina de lavabo a la plaça Onze de Setembre, la millora de la instal·lació de veu i dades a l'escola Pla del Puig, la construcció d'un centre d'acollida per a gossos i gats, la renovació de la climatització a l'esplai d'avis, la instal·lació de grades telescòpiques al teatre del Casal Cultural, millores en parcs infantils o la reforma dels lavabos del pavelló.

També s'adquirirà material nou, com un vehicle híbrid endollable, un de característiques especials per a actes festius o l'adequació d'un 4x4 per a Protecció Civil. També s'instal·laran noves marquesines de bus i es reeditarà el llibre d'Alfred Figueras.