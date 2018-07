Mariona Sagués i Roc Grandia, pubilla i hereu de Sant Fruitós 2018

Sant Fruitós de Bages ha recuperat les figures de la pubilla i l'hereu després de 12 anys, i ho ha fet en el marc de la seva festa major d'estiu, que va començar dijous passat i acaba avui.

La proclamació va tenir lloc ahir al vespre al Cobert de la Màquina del Batre i va nomenar Mariona Sagués i Roc Grandia com a pubilla i hereu de Sant Fruitós 2018. El municipi no havia celebrat la festa del pubillatge des de l'última proclamació, la temporada 2006-2007, per falta de candidats. Ara s'aposta per recuperar aquesta tradició «que representi el nostre poble, i amb voluntat que tingui continuïtat», segons apunta el regidor de Cultura i Festes, Xavier Racero.

L'acte va ser presentat pels dar-rers pubilla i hereu, Queralt Troyano i Jesús Garcia, i va tenir la presència de l'alcalde, Joan Carles Batanès, el regidor de Cultura, Xavier Racero, i la primera santfruitosenca que va ser pubilla de Catalunya, Blanca Ara.

Avui, dilluns, que és festa local a Sant Fruitós, es clourà el programa d'actes de la festa major d'estiu amb l'espectacle humorístic de teatre I ara què?, a càrrec de Pep Plaza.