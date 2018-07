El PSC tindrà nou alcaldable a Cardona a les municipals

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) tindrà nou candidat a les properes eleccions municipals a Cardona. La formació ha apostat per un dels candidats més joves en la persona de Ferran Verdejo, de 21 anys. Verdejo agafa el relleu de Jordi Casas, que ha estat l'alcaldable als darrers comicis.

En l'acte de proclamació, el nou candidat va estar acompanyat per Cristòfol Gimeno, Primer Secretari de la Federació XI, el qual en va fer la presentació. Tot seguit va parlar Jordi Casas, regidor socialista en els darrers tres mandats, exposant la feina feta, i la plena disponibilitat d'ajudar al nou candidat en la preparació de la candidatura, confecció del programa electoral, i assessorant-lo en tot el que faci falta.

També acompanyava el candidat, Maria Àngela Gassó, exalcaldessa de Cardona i exdiputada al Parlament, així com el Secretari General de les Joventuts Socialistes, organització a la qual pertany el candidat. També va tenir el suport d'Èlia Tortolero, de les Joventuts, així com d'altres alcaldes i regidors del PSC.

Acabada la intervenció de Jordi Casas, prengué la paraula el diputat socialista al Parlament Ferran Pedret, que va posar en relleu la importància de la política municipal per aconseguir la transformació de la societat. També es va referir als canvis substancials que hi ha en marxa amb l'entrada del nou govern socialista a nivell estatal, i el que suposarà de canvi, a nivell català i municipal.

Tot seguit, el nou candidat, elegit per unanimitat per la Agrupació Socialista de Cardona, va fer la seva presentació. Va destacar que es presenta "perquè considero que Cardona necessita un canvi substancial en l'estratègia econòmica, industrial i social, per revertir el despoblament que pateix", i va assegurar que la seva joventut "no és un handicap, sinó un avantatge perquè ara es necessita empenta, ambició i dedicació. La joventut no solament és futur, sinó present".

També va remarcar que vol fer de l'Ajuntament "una institució oberta, a tots i totes, per acollir i recollir les iniciatives i propostes que uns i altres puguin aportar". Ferran Verdejo va subratllar que "la importància històrica de Cardona ha de ser compatible amb un nou rellançament del municipi, a la recerca d'un nou encaix a Catalunya", i va explicar que vol encapçalar "una candidatura àmplia i oberta, per representar tots els sectors del municipi. I serà entre tots, com elaborarem el programa electoral".