Les rieres del Bages perden adeptes de fora de la comarca però són una bona opció per a qui té gossos

Les rieres a la comarca del Bages no tenen el poder de convocatòria de les del Berguedà o Solsonès i sembla que estan perdent adeptes els darrers anys, sobretot de fora de la comarca, que busquen aigües més netes i amplis espais per acomodar-s'hi amb tota la família per passar-hi el dia sencer.



Malgrat això, però, les rieres bagenques es mantenen com una bona opció per a les persones que busquen més tranquil·litat, que no volen recórrer tants quilòmetres per fer una remullada o que tenen gossos i anar a la platja els resulta més complicat. És el cas de Luisa Pino i la seva filla Vera, que ahir al migdia estaven refrescant-se a la riera d'Aigua d'Ora amb els seus dos gossos. Els queda a prop de casa, a Cardona.



Pino recordava que ja de petita venia amb la família a la riera, «tots car-regats i a peu des de les colònies (industrials) a passar-hi el dia», i també de jove amb el seu marit. Tant ella com la seva filla comentaven que els agrada la natura i que anaven sovint a la banyera, un dels gorgs que es troben al llarg d'aquesta riera i que ahir estava pràcticament buit.



A l'hora de dinar només hi quedava José Luis Garrucho, nascut a Sevilla però que viu a Manresa des de fa anys, acompanyat de la seva família. Havien muntat la taula per dinar sota l'ombra d'uns arbres a prop de l'aigua i explicaven que «venim tots els caps de setmana que podem». Sempre s'instal·len al mateix lloc, excepte si algú se'ls ha anticipat, «tot i que no solem trobar gaire gent aquí». Garrucho assenyala que va conèixer el lloc gràcies a la seva germana, que sempre hi va.



Una altra de les rieres que recor-ren la comarca és la de Mura –també anomenada de Sant Esteve o de Nespres–, on ahir al migdia es remullaven Judit Pardo i Gemma Parets amb els seus fills. Hi havien arribat caminant des de Sant Benet de Bages –a uns tres quarts d'hora a peu– i buscaven Els tres salts (a Viladordis), un dels punts més coneguts d'aquest torrent, per la recomanació d'uns amics. Pardo, de Castellnou de Bages, relatava que tres o quatre cops durant l'estiu «fem trobades familiars i anem a passar el dia a la riera», habitualment al Solsonès, tot i que també van sovint a la platja, on tenen un apartament.



Per a Pardo i Parets, aquesta última de Castellgalí, passar el dia a la riera és com «tornar als orígens, pel contacte amb la natura, i sobretot per als nens, que poden sortir de la ciutat i gaudir d'aquest entorn».