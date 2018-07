Sant Vicenç ultima un espai per a rulots davant del pavelló

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet està ultimant aquests dies l'adequació d'un pàrquing per caravanes en un espai proper al pavelló on temps enrere hi havia hagut un circuit de BMX, ara en desús. En aquest mateix espai, també es condiciona una zona per al lleure i per a la instal·lació dels firaires que visitin el poble quan hi hagi festes, que es preveu estrenar aquest mateix cap de setmana coincidint amb la Festa Major.

Es tracta d'una àrea situada entre el Passatge dels Catalans i el riu que ja es va aplanar fa uns mesos aprofitant la construcció que es va fer dels nous col·lectors de la zona esportiva, i ara es condicionarà amb un punt d'aigua i un de llum i unes places per a rulots per a famílies que viatgen amb autocaravana i que per exemple, vulguin fer parada prop de Montserrat, diu l'alcalde, Joan Torres, o que simplement estiguin de pas, tenint en compte que no hi ha aparcaments d'aquest tipus habilitats en un entorn proper.

En aquest mateix indret també es condiciona un espai per al lleure amb una tirolina, una zona de pícnic i un espai d'activitats per a gossos. A més, s'hi preveu la instal·lació dels firaires que visitin el poble quan hi hagi festes. I és que fins ara havien ocupat l'àrea de davant de les antigues escoles que fa uns mesos es va arranjar com a parc municipal.



Un aparcament en condicions

En un altre espai que hi ha just a davant, creuant el passatge dels Catalans i a tocar del pavelló, l'Ajuntament de Sant Vicenç té previst condicionar el terreny per fer-hi una zona d'aparcament «com Déu mana», apunta l'alcalde. És una esplanada on actualment ja aparquen vehicles, però és de terra i hi ha un projecte de la Diputació per asfaltar-lo i pintar-hi les places d'aparcament amb senyalització horitzontal. Un cop ordenat, es preveu una capacitat similar a la que té aquest espai actualment, i s'hi permetrà l'estacionament de tot tipus de vehicles. L'Ajuntament preveu realitzar aquesta actuació a final d'any, i un cop començades les obres, es preveu que durin dos o tres mesos.

El circuit de bicicletes especialitzades en cros es va inaugurar el novembre del 2006, i es va establir que es faria càrrec de la gestió l'entitat santvicentina Pika Bikes, amb la idea de fer-hi classes adreçades a joves i a infants. L'objectiu era acollir tant proves oficials com cursos de formació i entrenament, en una instal·lació d'una longitud aproximada de 260 metres quadrats, i una amplada que s'acostava als 6 metres. Va anar caient en desús.