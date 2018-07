Unitat contra el feixisme i el racisme denuncia l'augment d'agressions de neonazis al Bages i el Moianès

Unitat contra el feixisme i el racisme (UCFR) del Bages ha denunciat les agressions que «setmana rere setmana protagonitzen grups neonazis a diferents poblacions del Bages». Indiquen que en aquest cas, l'objectiu d'aquests individus, que en el passat havien protagonitzat atacs contra població migrada, són els activistes independentistes. El darrer episodi es va produir a Santa Maria d'Oló, on els ultres van proferir insults i fins i tot van agredir físicament veïns de la població en ser sorpresos mentre arrencaven llaços grocs.

Des d'UCFR recorden que en les setmanes precedents, però, es van produir altres fets que representen «un clar atac a la democràcia». Així assenyalen que «grupuscles neonazis van retirar pancartes per la llibertat dels presos polítics» o relacionades amb l'independentisme de domicilis particulars d'Avinyó, Santpedor o Balsareny. En aquest darrer municipi, coneguts ultres de la població van protagonitzar «accions despectives i intimidatòries, com ara escopinades», uns fets pels quals la víctima ja va presentar una denúncia. Altres atacs més greus es van perpetrar a Artés (on van atacar un grup de de persones que penjaven llaços grocs) o al Pont de Vilomara (on es van produir escarnis a habitatges d'independentistes i fins i tot agressions físiques).

UCFR remarca que aquestes agressions representen «un atac a la llibertat d'expressió i a la llibertat d'opinió i de pensament» al mateix temps que fan palès el «nul respecte d'aquests grups per la democràcia». «Molt gràfic és el vídeo que un d'aquests grups (autoanomenat GDR Bages) va penjar a la xarxa i en el qual se simula una ràfega de trets contra una pancarta on s'hi podia llegir 'Democràcia'», apunten. L'esmentat vídeo finalitza amb la mateixa pancarta cap per avall, «una mostra molt gràfica del seu totalitarisme».

La xarxa antifeixista va remarcar que existeixen molts models d'organització territorial i que tots ells es poden defensar, qüestionar i debatre al mateix temps que va recordar que l'autodeterminació és un dret reconegut per Nacions Unides. En el cas de les agressions ocorregudes al Bages, UCFR indica que es pot estar en contra de la independència de Catalunya però des del respecte i de forma no violenta.

Per tot plegat, des d'UCFR es fa una crida a «aïllar aquests grups neonazis i treballar per la convivència».