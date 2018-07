Artés engega l'oficina d'habitatge per donar sortida als pisos buits

El nucli antic és on es concentra bona part dels pisos buits

El nucli antic és on es concentra bona part dels pisos buits QUERALT CASALS

L'Ajuntament d'Artés presentarà aquest dijous l'Oficina d'Habitatge Municipal, que ha de permetre gestionar la rehabilitació d'edificis, donar sortida al parc de pisos buits i evitar la degradació del poble vell, on es concentren la majoria d'immobles sense ocupar. Com a pas previ a la posada en marxa del servei, el consitori farà un acte per copsar quines són les principals necessitats de la ciutadania i les accions que cal prioritzar. La presentació es farà a 2/4 de 9 del vespre, a sala d'actes de Cal Sitges.

L'Oficina, que dependrà de la regidoria d'Habitatge, pretén realitzar les actuacions que es desprenen del Programa d'Actuacions Municipals d'Habitatge (PAMH), un document elaborat per la Diputació de Barcelona, iniciat al 2016 i finalitzat al 2017. La nova oficina estarà ubicada a l'edifici de l'Ajuntament i la formarà una tècnica contractada a mitja jornada, que tindrà el suport d'una treballadora social i de l'arquitecte tècnic municipal d'aquesta població del Bages.

El regidor d'Habitatge, Israel Falcó, assegura que «sabem que l'habitatge és un tema important i que preocupa a molta gent i ara cal veure quines necessitats ens trobem i la sortida que pot tenir l'oficina». Segons un estudi recent, el 17% dels immobles d'Artés estan sense ocupar i, per aquest motiu, «un dels principals objectius és la mobilització d'aquests pisos buits», apunta Falcó.

En aquest sentit, una de les accions prioritàries serà la creació d'una Borsa d'Habitatge, que oferirà serveis de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i possibles llogaters amb la finalitat de crear vivendes de lloguer a preus assequibles. La borsa també podrà comptar amb altres tipus d'habitatges, no només de lloguer, com masoveria, compartició o cooperatives.

Segons Falcó, a través de l'oficina els propietaris que vulguin posar els seus pisos buits a lloguer «tindran unes garanties», perquè el consistori farà d'intermediari i vetllarà pel bon funcionament i, a més, «a banda de treure'n un rendiment econòmic estaran fent un bé social».

La degradació dels pisos buits, sobretot al nucli antic, és un altre dels aspectes que es volen abordar i, per aquest motiu, una de les tasques de l'oficina serà la d'informació i tramitació d'ajuts i subvencions de diferents administracions relacionades amb la rehabilitació. Això ha de permetre també la revitalització de la zona.

A banda, també hi ha pisos a mig fer i altres d'acabats però que no s'han habitat arran de la bombolla immobiliària. Una altra línia de treball estarà encaminada a disposar d'habitatges per a emergències socials.