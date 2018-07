El projecte Vincles per la Diversitat tanca amb una trobada comarcal a Navàs

El projecte Vincles per la Diversitat, que ha promogut el Consell Comarcal del Bages amb activitats durant tot el curs per afavorir la cohesió veïnal entre persones d´orígens i identitats diferents, ha culminat amb una trobada comarcal a Navàs. En la cloenda van participar 60 persones de diferent procedència, com també de diferent edat, orientació sexual i diversitats funcionals.

El projecte Vincles per la Diversitat ha estat dinamitzat per l´Institut Diversitas, amb diversos tallers i activitats que convidaven els participants a conviure i a compartir experiències a partir de les seves diferents realitats quotidianes. Se n´han fet a Sant Joan, Navàs, Sallent, Navarcles i Sant Fruitós, amb una darrera trobada comarcal a Navàs. En aquesta jornada, es van projectar els vídeos de resum de cada taller realitzat als municipis, i els assistents també van compartir l´experiència viscuda i com ha canviat la percepció que tenien de veïns a qui en alguns casos ni tan sols coneixien, o amb qui no tenien contacte per motius culturals i socials.

El conseller comarcal d´Acció Social, Albert Marañón, va assegurar que aquest projecte «ha aconseguit treballar la diversitat no des d´una vessant teòrica, sinó cara a cara amb les persones, aconseguir crear i enfortir llaços entre veïns i veïnes diversos d´un mateix poble, per fer vida en comú».

Durant la trobada comarcal, Marañón va lliurar un certificat per a cada persona assistent com a reconeixement de la seva implicació en el projecte. També es van realitzar dinàmiques pràctiques per enfortir els lligams entre els participants.