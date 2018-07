Sant Fruitós reobre l'accés a Sant Benet, tancat fa 16 mesos

El camí d´accés, on s´estan fent els darrers treballs

El camí d'accés al monestir i al complex Món de Sant Benet des de la N-141c per Sant Fruitós quedarà obert de nou al pas de vehicles a partir d'aquest dijous, després que hagi estat més d'un any fora de servei. El vial va quedar tallat el març del 2017 a causa de les esllavissades de terres i roques d'un talús, després d'un episodi de pluges.

Immediatament es va tancar al pas de vehicles i es va procedir a retirar el material que s'havia desprès fins a deixar la calçada ben neta. Tanmateix, un informe tècnic va posar de manifest la necessitat de mantenir el seu tancament fins a la realització d'unes obres d'estabilització per garantir-hi la seguretat. Des de llavors no s'ha pogut accedir a Sant Benet per aquest accés, sinó que s'ha hagut de fer passant pel nucli urbà de Navarcles.

L'informe elaborat per geòlegs contractats pel consistori va concretar els treballs necessaris per estabilitzar el talús. Finalment, aquestes obres van començar el mes de març passat. Actualment, amb la barrera de protecció i la malla d'anells ja acabades, es garanteix la protecció de caigudes de roques de la part superior de la paret.

Els treballs realitzats garanteixen l'estabilització del talús afectat en tota la seva longitud. En una darrera fase d'execució prevista fins a finals de juliol, es col·locaran els faldons de malla en els àmbits en els que ara s'ha col·locat provisionalment una malla de triple torsió, però ja es permetrà circular-hi.

Aquesta reobertura de l'accés coincideix amb l'inici el mateix dijous 5 de juliol amb la XXIV Edició del Festival Internacional de Música Clàssica, Memorial Eduard Casajoana, que omplirà de música els jardins del monestir cada dijous durant aquest mes. A part, el dimecres 11 de juliol comencen els Capvespres a Món Sant Benet i ompliran d'activitat les nits d'estiu de els dimecres i divendres de juliol i els dijous i divendres d'agost. D'aquesta manera, la reobertura del camí facilitarà l'accés als visitants.