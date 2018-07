Sant Fruitós transformarà l'antic ajuntament en casal d'entitats i en jutjat de pau

Sant Fruitós de Bages habilitarà l´edifici de l´antic ajuntament com a casal d´entitats, i també hi traslladarà el jutjat de pau. El govern ja està treballant en el projecte, que preveu tenir enllestit aquesta mateixa setmana, i aprovar-lo per junta de jovern el 23 de juliol. Les obres es volen incloure en els propers pressupostos per mirar que el nou equipament pugui ser una realitat cap al final del 2020.

Es tracta d´un edifici de tres plantes situat al número 52 de la carretera de Vic, pràcticament davant de l´ajuntament actual. Està en desús des del seu trasllat l´any 1998, tret d´un espai de la planta baixa amb entrada per la part posterior (pel carrer Casajuana), on ara fa un any i mig es va habilitar l´oficina del POUM, que funcionarà fins que s´hagi aprovat. Amb el pas del temps, la resta s´ha anat deteriorant per l´abandonament, i una part de l´estructura està apuntalada, de manera que el govern de Sant Fruitós va elaborar un avantprojecte previ al treball actual per donar-li una utilitat, i en què ja preveu una mínima intervenció externa però una rehabilitació integral de l´interior.

La reforma donarà utilitat a tot l´edifici, que suma més de 400 metres quadrats construïts, i es preveu més d´un any de feina amb un pressupost de sortida de 421.000 euros, als quals s´hauran de sumar uns 150.000 més de mobiliari. Les tres plantes que té l´edifici es connectaran amb un ascensor (ara no n´hi ha), i es construirà un equipament al servei de les entitats, «que en molts casos ara han de recórrer a les cases del president o a altres membres per trobar-se», apunta l´alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés.

La planta baixa conservarà l´espai ja rehabilitat (amb un nou paviment, pintura i climatització) on hi ha l´oficina del POUM, perquè més endavant s´hi ubicarà el jutjat de pau, ara situat als baixos d´un local que l´Ajuntament té llogat «i que ens estalviarem», diu Batanés. També hi haurà una sala d´espera, i tres espais de magatzem per a les entitats. La primera i segona plantes seran les més freqüentades perquè concentraran la majoria dels serveis. Totes dues tindran sales de reunions i diversos magatzems. A més, la primera tindrà una sala polivalent amb capacitat per a una setantena de persones per a cursos, xerrades o altres esdeveniments, i també servirà com a sala del jutjat de pau per a casaments. Per la seva banda, la segona planta inclourà quatre sales de treball amb ordinadors i impressores també al servei de les entitats. Finalment, la planta de sotacoberta serà per a serveis tècnics i de maquinària.

En canvi, per fora l´edifici canviarà poc, tot i que també s´arranjarà. Es recuperarà un balcó que antigament hi havia hagut a la primera planta de la façana que dóna a la carretera de Vic i que es va treure pel seu deteriorament; i un antic rellotge (també a la façana principal) que atorgui a l´edifici el caràcter senyorial que havia tingut històricament.

La idea amb què treballa l´Ajuntament és de poder aprovar inicialment el projecte que està acabant de definir el juliol, i al setembre fer-ne l´aprovació definitiva.

Batanés i la regidora d´Entitats, Mònica Cruz, coincideixen en la necessitat de dotar Sant Fruitós d´un equipament d´aquestes característiques, perquè és un poble «amb moltes entitats i n´hi ha algunes de molt actives». N´hi ha una vuitantena de registrades.