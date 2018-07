Una pantalla informarà de notícies, horaris i activitats

Un cop el nou casal d'entitats entri en servei, l'Ajuntament de Sant Fruitós vol instal·lar una pantalla intel·ligent a l'entrada, per la façana principal que dona a la carretera de Vic.

Aquesta pantalla oferirà de forma permanent una doble informació de serveis i també turística, amb la idea «que serveixi d'oficina turística virtual» per a tothom que hi circuli pel davant, diu Batanés.

Entre altres coses, informarà d'esdeveniments o activitats que es facin al poble; de si hi ha algun carrer tallat o amb problemes de circulació; de quina és la farmàcia de guàrdia aquell dia; o d'horaris d'obertura i tancament d'equipaments i serveis, com la biblioteca i el museu municipal, així com les hores de visites a Món Sant Benet. L'Ajuntament pretén que aquesta pantalla estigui en funcionament tant de dia com de nit, i adequar la informació a cada cas.