Unes sis-centes persones participen als actes del 50è aniversari de Friman

Una jornada de portes obertes per als professionals i les seves famílies va donar el tret de sortida, diumenge, als actes del cinquantè aniversari de la bagenca Friman, una de les principals empreses familiars catalanes en distribució d´aliments congelats per al sector de l´hostaleria. Prop de sis-centes persones van participar en un acte que va servir per posar en valor la feina d´equip feta al llarg de tots aquests anys i reconèixer la contribució que ha tingut l´equip humà en el creixement de l´empresa.

Durant la jornada els empleats de Friman i els seus familiars van poder gaudir de diferents activitats lúdiques que es van organitzar a les mateixes instal·lacions de l´empresa, ubicada al polígon Sant Isidre de Sant Fruitós de Bages. Els assistents a la jornada també van poder visitar alguns dels principals espais de la companyia com el magatzem de congelat, on van experimentar la sensació de treballar a una temperatura de 22 graus sota zero, les cotxeres d´on surten diàriament els camions que reparteixen els productes a tot Catalunya, o les oficines centrals.

Nova imatge corporativa

L´acte de diumenge va servir també per presentar en societat la nova imatge corporativa de l´empresa, que s´ha renovat coincidint amb el cinquantè aniversari. Durant la jornada van estar exposats els vehicles comercials de Friman amb la nova retolació, que fa referència a l´experiència de l´empresa en el sector de l´alimentació.

Friman va néixer l´any 1968 com a distribuïdora de productes congelats per a petits establiments d´alimentació. Avui, la seva activitat se centra en distribuir productes congelats, peix i marisc fresc, refrigerats i productes a temperatura ambient per al canal horeca, amb una xifra de negoci l´any 2017 de 43,5 milions d´euros. L´empresa mou més de 4.000 referències i té clients a Catalunya, nord del País Valencià, la franja d´Aragó, Andorra i el sud de França.