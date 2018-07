El Celler Abadal, reconegut als Premis d'Enoturisme de Catalunya 2018

El Celler Abadal (DO Pla de Bages) ha rebut el vespre d'aquest dijous el Premi d'Enoturisme de Catalunya 2018, que el reconeix en la categoria de cellers. Els membres de la Taula d'Enoturisme de Catalunya (de l'Agència Catalana de Turisme) diuen que el premi es deu a «la seva tasca dinamitzadora del territori, vinculant-se amb la població i empreses locals».

L'organització dels premis, que han estat entregats per la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, han afegit que Abadal «esdevé a més un celler de referència pel seu impuls a iniciatives que vinculen la cultura i l'enoturisme: recuperació de varietats de raïm autòctones i projectes com el 'vi de tina' i la 'Ruta de les barraques'». A més, es reconeix «la seva aposta pel foment i la conservació de la cultura i el paisatge com a patrimoni vinícola natural, cultural i social».

Els altres premiats per la l'Agència Catalana de Turisme són La Cuina de l'Empordanet (DO Empordà), en la categoria d'allotjaments i restauració, i Viemocions – Sapienstravel SL en l'àmbit d'experiències i innovació.

Els objectius d'aquests premis són reconèixer les millors iniciatives enoturístiques del territori i ser un estímul perquè les empreses vetllin per la qualitat, sostenibilitat i especialització del seu producte. En aquest sentit, les empreses premiades contribueixen, amb la seva cooperació, als interessos del sector enoturístic català i al posicionament, la innovació i la millora de la qualitat i la competitivitat nacional i internacional de l'enoturisme.

Enguany, tenint en compte la declaració de 2018 com a Any del Turisme Cultural per part del Departament d'Empresa i Coneixement, els Premis d'Enoturisme han valorat de forma particular aquelles iniciatives que incorporin activitats i serveis relacionats amb el sector cultural.