Sallent comença a construir l'ascensor per apropar la Rampinya al nucli urbà

Sallent té l'entorn de l'antiga carretera de Berga i el riu entorn en plenes obres, amb tres projectes que formaven part de la Llei de Barris, la materialització dels quals ha acabat coincidit en el temps. Aquesta setmana se n'han començat dues pràcticament en paral.lel: la construcció de l'ascensor que ha facilitar l'accessibilitat al barri de la Rampinya i la millora del tram central del passeig del Riu.

Aquestes dues actuacions s'afegeixen a la remodelació i millora del Pont Vell (Pere Otger), que es van posar en marxa ara fa un mes i que es troben en plena execució.

La primera de les obres que s'ha posat en marxa aquesta setmana consisteix en la construcció d'un ascensor que unirà el final del carrer Concepció, amb un nou mirador, i el carrer Estació, ja que entre tots dos hi ha un desnivell d'una vintena de metres. Com en altres poblacions on s'ha utilitzat aquest mètode, l'ascensor permetrà salvar el fort pendent d'accés a aquest sector de la població, que fa que la gent gran, persones amb dificultats de mobilitat i cotxets tinguin greus problemes per arribar-hi.

Dins el marc d'actuació de la Llei de Barris a la riba del Llobregat de Sallent, una de les partides importants és per facilitar l'accessibilitat a la Rampinya.

El projecte també preveu la nova urbanització del carrer Concepció, on s'eliminarien les voreres. Els costos d'aquesta actuació estan subvencionats en el 75% per la Generalitat de Catalunya, i el 25% restant l'assumeix directament l'Ajuntament de Sallent. En aquests moments, el barri de la Rampinya de Sallent disposa, com la resta de barriades allunyades del centre, d'un servei de transport durant els matins per poder-se acostar al CAP, al centre de la població, o entre barriades, però ara es planteja una inversió que faciliti l'accés de les persones a peu, amb cadira de rodes o amb nens petits. Els treballs tindran una durada aproximada de cinc mesos i han obligat a restringir l'accés de vehicles al carrer Concepció i deixar temporalment en sentit únic el carrer del Pont.

L'altre projecte que aquesta setmana s'ha posat en marxa és el de millora del passeig del Riu entre el pont Nou i el pont Vell, que n'inclourà la pavimentació (prevista per a la tecera setmana de juliol). La intervenció afectarà la zona que va des de la part superior del pont de la Concòrdia, baixant cap al riu, seguint tot el passeig fins a l'alçada del segon salt d'aigua. Properament també ha de començar la reforma de la carretera entre els dos ponts, amb la remodelació de les voreres, la reordenació de l'aparcament i l'asfaltat d'aquest tram de vial.

Un pla accelerat

A final de l'any passat l'Ajuntament de Sallent va declarar «urgents» tots els projectes pendents dins de la Llei de Barris i va escurçar el màxim possible els terminis legals de cara a la seva contractació.

L'objectiu era accelerar els tràmits perquè entre aquesta primavera i estiu tots els projectes estiguessin ja en execució, tenint en compte que la pròrroga sol·licitada a la Generalitat per poder-los executar s'acaba el 31 de desembre del 2018.

Sallent té concedida la Llei de Barris des del 2010, i inclou diversos projectes pressupostats en un total de 4,8 milions d'euros, dels quals ja se n'han destinat més de dos a la transformació de l'antiga fàbrica de Cal Carrera en espai cultural. Tanmateix, la crisi econòmica va aturar l'execució de la resta de programes per falta de finançament, fins que a començament de l'any passat l'Ajuntament de Sallent va sol·licitar una nova pròrroga a la Generalitat, de la que el consisoti ara disposa fins a final d'any.