Sant Benet recupera l'accés des de la carretera, per Sant Fruitós

Un vehicle circulant ahir al matí per l´accés a Sant Benet per Sant Fruitós, un cop ja reobert D. B.

El vial d'accés al monestir i al complex Món Sant Benet des de la carretera N-141c per Sant Fruitós s'ha reobert aquest dijous de nou al trànsit, un cop acabat el gros dels treballs que s'han realitzat els darrers mesos per estabilitzar el talús que es va esllavissar el març de l'any passat. D'aquesta manera, ara ja no és necessari utilitzar l'enllaç que obligava a passar pel mig de Navarcles, que és l'alternativa que hi ha hagut habilitada durant aquest gairebé any i mig que l'altre pas ha hagut d'estar tancat.

El vial s'ha pogut reobrir hores abans que es posi en marxa a Món Sant Benet, l'edició d'enguany del Festival de Sant Fruitós. Ara es pot veure com al llarg del talús hi ha ja instal.lat una extensa xarxa metàl.lica que, després d'un sanejament i fixació de tota la paret, ha de prevenir que es produeixin nous episodis de caigudes de terres i roques. Tal i com ha anat informant aquest diari, el vial va quedar tallat el març del 2017 a causa d'una esllavissada.

De seguida es va retirar el material caigut, però informes geològics en van desaconsellar la reobertura fins que no s'hagués portat a terme una estabilització del talús.