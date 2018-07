El PSC exigeix explicacions al govern comarcal per la renúncia del cap de l'àrea de Turisme

El grup comarcal del PSC, a l´oposició al Consell Comarcal del Bages, demana una resposta «immediata» davant «la crisi» que considera que s´ha generat dins l´àrea de Turisme, després de la renúncia del seu cap, que hauria estat provocada per «una actitud desconsiderada i inacceptable» del conseller de Promoció Econòmica, Joan Badia.

El PSC retreu al govern comarcal (d´ERC-ICV) «la manca de bona gestió de l´equip humà per part d´alguns consellers», i denuncia «les formes en les actuacions d´alguns d´ells, que sembla que han descuidat o fins i tot s´han extralimitat en l´exercici de les seves funcions».

El PSC mostra el seu «malestar» per la situació sense precisar més detalls sobre els motius que haurien desencadenat la crisi, i davant d´aquest desconeixement, demana explicacions tant al president comarcal, Agustí Comas, com a Badia, i també al conseller de Turisme, Josep Canals, i a la consellera de Règim Intern, Estefania Torrente, sobre «què ha passat, per què ha passat, i com es pensa resoldre». I és que, tot plegat, ha fet que els tres treballadors de l´àrea registressin fa uns dies una instància al consell de suport al seu cap.

El president comarcal Agustí Comas, ha precisat a aquest diari que «ha estat una renúncia al càrrec de cap, però continuarà com a tècnic». Sense explicar, tampoc, els motius de la qüestió, Comas apunta a una reunió «en què els treballadors no haurien estat d´acord amb les formes amb què es van dir certes coses». Entén que hi ha situacions en què «potser no s´han sentit còmodes», però treu ferro a la situació, i assegura que ja s´ha vist amb els treballadors que han presentat la instància «en una trobada per aclarir conceptes molt positiva». Ara es vol trobar amb el fins ara cap de l´àrea de turisme, que ara està de baixa, perquè es replantegi la renúncia.

Comas insisteix que «aquesta àrea funciona molt bé i mai ningú ha posat en dubte la seva feina».