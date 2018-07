Una entitat que orienta el futur dels joves

«Aquí buscarem la vocació de cadascú de vosaltres, a través de la pròpia vida trobarem les pistes per intuir el que podeu fer en un futur». La directora de l'Associació Beques JOV, Sofia Vila, es dirigia, amb aquestes paraules, als joves de l'escola La Salle de Manlleu, un dels centres on actua l'entitat nascuda al Moianès. L'objectiu central d'aquesta associació és orientar els joves tant en el seu futur professional com personal. Enguany la seva activitat s'ha estès en quatre centres, i ha sumat un total de 500 alumnes.

L'any 2013 Beques JOV va començar a actuar dins de les aules. Actualment, ofereix un servei d'orientació a La Salle de Manresa, a l'institut Moianès, a l'escola Vedruna de Tona i a La Salle de Manlleu. «Treballem amb alumnes de secundària, des de primer d'ESO fins a segon de batxillerat», comenta Sofia Vila. Explica que en els diferents centres transmeten tres eixos: l'autoconeixement, la creativitat i l'ofici. «L'objectiu és tractar aquests conceptes abstractes d'una forma propera i senzilla», sosté Vila.

Una forma d'aconseguir-ho és començar l'activitat d'orientació amb una cançó. «Recordo quan vaig posar la cançó Father and son de Cat Stevens en una classe», explica Vila. Remarca que la va ajudar a crear un ambient de reflexió, «ja que la lletra de la cançó parla sobre la joventut». Segons la directora, la fórmula per abordar un tema abstracte és connectar-lo amb una història personal. «Si vull treballar el tema del compromís començo explicant una història personal vinculada a aquest terme i, de seguida, s'obren», apunta. Tot i així, reconeix que no «tenim una vareta màgica i amb alguns alumnes és difícil de connectar».

A banda d'oferir una orientació grupal, Beques JOV també brinda la possibilitat d'acompanyar l'alumne de forma individual. «Hi ha joves que senten una pressió excessiva a l'hora de decidir el seu futur», destaca una de les orientadores de la fundació, Mireia Balcells. «Intento mostrar-los totes les opcions possibles, però els dic que si s'equivoquen no passa res», explica Balcells. Sovint els orientadors fan servir una tènica, anomenada enneagrama, que és un test que indica el tipus de personalitat que presenta cada alumne. «A partir del test podem veure en quina professió brillaria més cada persona», sosté Sofia Vila.

Un altre dels serveis que ofereix Beques JOV és la formació i l'acompanyament als professors. En concret, dues professores de l'Institut Moianès valoren en positiu la feina de les orientadores en el seu centre. En el cas d'aquest institut, la fundació ha ofert una orientació individual per als alumnes de 4t d'ESO i de batxillerat.

«La majoria d'alumnes de batxillerat tenen molts dubtes sobre el seu futur i s'angoixen, per aquest motiu tenir una persona al costat que els orienti ha estat fantàstic», considera la coordinadora de batxillerat, Mar Colell. En el cas de quart d'ESO, «els alumnes van començar pensant que anar a veure les orientadores seria una bona forma de perdre's classe, però amb el temps s'han adonat que tenir aquest acompanyament era una oportunitat», comenta la coordinadora de 4t d'ESO, Carme Carrera. A més, les dues coordinadores afirmen que, en algun cas, s'han fet reunions conjuntes amb l'alumne, el professor, la família i l'orientador. «Això enriqueix les perspectives de la persona jove», afirma Sofia Vila.

Segons la directora de l'associació, a secundària hi ha alumnes que senten la pressió de ser excel·lents i competitius, «però alhora estan sobreprotegits». «Saben molt anglès però potser no saben gestionar el sentiment de frustració», remarca Vila. De fet, Mireia Balcells sosté que el fracàs és una de les qüestions que més preocupa als joves. Per aquest motiu, «l'objectiu de la nostra associació és enfortir la persona, perquè al llarg de la vida toparà amb dificultats», apunta Balcells. A banda d'enfortir l'alumne, una altra qüestió que tracten és la creativitat. «La creativitat dels alumnes sembla estar adormida», sosté Vila. Explica que sovint els demana que responguin una pregunta de la forma que vulguin, «però tots escriuen i a ningú se li acut dibuixar».

Per tant, un dels objectius de Beques JOV és potenciar la creativitat i també la varietat de camins que trien els joves per al seu futur. «Procurem que els joves tinguin en compte la possibilitat de fer una formació professional», destaca Sofia Vila. De fet, l'entitat va començar amb l'objectiu d'acostar la formació professional al Moianès «per evitar el fracàs escolar a les zones rurals», sosté Vila. No obstant, la dificultat d'assolir aquest propòsit els va dur a crear un programa d'orientació als joves que «els ajudi a conèixer-se més ells mateixos per construir el seu futur», remarca Vila. A partir de la creació d'aquest programa, van començar a treballar dins les aules, l'any 2013. Tot i així, l'objectiu d'acostar la FP a la comarca no ha desaparegut.

Buscar fonts de finançament per al programa és una altra de les perspectives de futur. La directora de Beques JOV sosté que és complicat trobar aquest finançament però hi ha persones que hi creuen.