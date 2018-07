Un incendi obliga a desallotjar el gimnàs de la Sala Polivalent del Pont de Vilomara

Un incendi va afectar ahir al matí el gimnàs de la Sala Polivalent del Pont de Vilomara, que va haver de ser desallotjat, segons van explicar fonts dels Bombers. El foc no va causar ferits. Els fets van tenir lloc poc abans de 3/4 de 10 del matí al gimnàs del recinte municipal, situat al carrer de Sant Jaume. Per causes que es desconeixen, es va iniciar un incendi a la sauna del gimnàs i, posteriorment, es va propagar als vestidors. Fins a l'indret es van desplaçar sis dotacions dels Bombers, que van donar per extingit el foc poc després d'1/4 d'11 del matí.