El PSC del Bages i Berguedà pressionarà el Govern de Torra perquè desdobli la C-55

El PSC del Bages i Berguedà insisteix en la necessitat de desdoblar la C-55 entre Manresa i Castellbell, i per això demana al nou Govern de la Generalitat que precisi, entre altres coses, quin és l'actual flux de vehicles a la C-55 i a la C-16 i quin ús es fa de les bonificacions a l'autopista, davant «la sensació» que la C-16 no s'utilitza tot el que li pertocaria i que amb totes aquestes dades a la mà «es farà encara més evident la necessitat que cal el desdoblament».

Així ho va posar de manifest el partit en la presentació ahir de les mesures que ha plantejat per arrencar el mandat. Són 26 accions en forma de propostes de resolució o de preguntes per escrit que afecten el Bages i el Berguedà, i que ja ha registrat per poder ser debatudes properament al Parlament. El partit les vehicularà a través de la diputada socialista adscrita en aquestes dues comarques i regidora de Manlleu, Marta Moreta, que ahir les va exposar acompanyada del president de la Federació XI del PSC, Cristòfol Gimeno, i la secretària d'organització, Mercè Cardona.

Entre les prioritats per resoldre, el PSC també parla del polígon comarcal d'Olvan, «que té aturada la primera fase», va dir Moreta, i també del col·lector de salmorra, «que sembla que va endavant».

Quant a infraestructures, el PSC també demana un calendari d'execució de les obres pendents a la C-26 entre Berga i Ripoll i entre Berga i Sant Llorenç. En equipaments i serveis, demana quins convenis s'han signat amb les residències i per què s'han congelat les places concertades en residències i centres de dia, com també quines depuradores es construiran i en quin termini, i el mateix en instal·lacions esportives. També reclama, entre altres qüestions, més inversió en parcs de bombers, i vol saber quines propostes hi ha sobre el futur de la tèrmica de Cercs.