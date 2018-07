Sant Fruitós escalfarà amb biomassa els vestidors del camp de futbol

El camp de futbol de Sant Fruitós de Bages disposarà d'una caldera de biomassa a partir de la temporada que ve. Servirà per generar l'aigua calenta i per a la calefacció per als equipaments del camp, bàsicament els vestidors. La instal·lació es farà efectiva durant aquest estiu.

Fins ara, aquestes instal·lacions s'escalfaven amb dues calderes elèctriques. Amb el canvi, el combustible que s'utilitzarà per alimentar aquest nou tipus de caldera serà de pèl·let, un material d'origen vegetal que té la seva procedència, principalment, en la compactació de serradures i encenalls provinents de serradores o d'altres indústries i que es produeixen a partir d'estelles i altres biomasses. Preferentment, l'origen d'aquest pèl·let serà de proximitat per garantir la minimització de la petjada de carboni produïda en el seu transport.



Un estalvi de quasi 6.000 euros

Per altra banda, aquesta caldera disposarà de les tecnologies més desenvolupades en el sector de les calderes de biomassa, i seguirà estrictes normes d'emissions per tal de garantir el mínim impacte en el medi ambient. D'aquesta manera, es preveu generar un estalvi de 29 tones de CO2 anuals, que es tradueix en un estalvi econòmic d'aproximadament 5.700 euros cada any.

Tot plegat coincidirà amb les obres de reforma del cap de futbol que l'Ajuntament de Sant Fruitós preveu executar passat l'estiu, amb un pressupost de licitació de 758.985 euros.