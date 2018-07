Albert Miralda no optarà a la reelecció com a batlle de Sant Salvador a les properes municipals

Sant Salvador de Guardiola tindrà nou alcalde en el proper mandat. L'actual batlle, Albert Miralda, que ho ha estat en els tres darrers mandats, no optarà a la reelecció en les eleccions municipals que s'han de celebrar el maig de l'any que ve. En un comunicat fet públic aquest dilluns, Miralda ha fet públic la decisió de no tornar a ser candidat i de completar, així, amb el final d'aquesta legislatura, la seva trajectòria al capdavant de l'Ajuntament d'aquest municipi del Bages.

En aquest comunicat, manifesta que "no marxo esgotat, marxo per convicció democràtica, perquè crec que el relleu i la regeneració són vitals per garantir el bon desenvolupament de qualsevol projecte. Perquè tot són etapes i perquè tot té el seu temps i el seu moment. He viscut intensament tot el temps i cada un dels moments dedicats al servei del meu poble i estic convençut que aquest, i no cap altre, és el millor moment".

Miralda va accedir a l'alcaldia de Sant Salvador el 2007 al capdavant d'una llista independent, Gent Pel Canvi, amb la que va reeditar triomf electoral el 2011. En totes dues ocasions va quedar per sota de la majoria absoluta (en les dues eleccions va obtenir 5 dels 11 regidors), però això no li va impedir gobernar, tot i que el primer dels mandats va ser molt convuls. A les eleccions del 2015 Gent Pel Canvi ja no hi va concórrer i Albert Miralda va ser alcaldable per Convergència, partit pel qual ja havia estat regidor en la llarga de l'alcalde Tomàs Roset. Ara fa tres anys, Miralda sí que va obtenir la majoria absoluta.

En el comunicat fet públic, Miralda reconeix que el primer va ser un mandat "ple de dificultats, acompanyats d'un escenari d'incertesa i, perquè no dir-ho, de crispació política i social, a nivell municipal però també de país, que ens va obligar a fer ús de dosis enormes de paciència i generositat, però també de prudència i humilitat: la de l'aprenentatge d'un primer mandat amb molts encerts, però també d'errades que ens van ajudar a madurar com a polítics en la gestió municipal".

D'aquests onze anys que porta fins ara d'alcaldia en fa un balanç "positiu. Sense pal·liatiu. Malgrat la serveríssima crisi econòmica que vam patir podem estar molt satisfet dels resultats obtinguts de tot un reguitzell d'accions que avui ja són part d'aquest llegat que, humilment, hem aportat com a equip de govern. Una acció de govern a prop del ciutadà i amb la persona al centre d'una acció política que ha aconseguit, des d'una visió global i de conjunt com a municipi, atendre les necessitats sectorials i individuals de persones, col·lectius i organitzacions amb actuacions, és a dir, fets, en tots els camps on ha arribat la nostra vista, pensament i capacitat".

En aquesta línea, posa en relleu que "amb la mirada del camí recorregut, crec que arriba el moment de canviar d'aires i cloure un dolça i profitosa etapa personal i professional, tant per l'experiència viscuda com per la feina feta que s'ha materialitzat i ha donat compliment als objectius fixats i als compromisos que havíem contret amb el poble. Conscient que queda encara molta feina pendent, perquè sempre hi haurà coses que podem millorar, moltes, però amb la consciència tranquil·la i convençut d'haver-me dedicat en cos i ànima i d'haver esmerçat tots els meus esforços a Sant Salvador de Guardiola i a la seva gent".