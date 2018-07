Cardona tanca l'exercici del 2017 amb un romanent de mig milió d'euros

L'equip de govern de Cardona ha presentat, en el ple ordinari d'aquest dijous 5 de juliol, la liquidació dels comptes municipals corresponent a l'exercici 2017. El romanent de tresoreria per a despeses generals ha assolit la xifra de 544.046,78 euros, menor respecte la de l'any anterior, com a conseqüència de les inversions realitzades, segons ha argumentat l'executiu local (ERC).

L'estalvi net corresponent al passat exercici econòmic ha estat de 95.601,61 euros, amb una ràtio d'estalvi del 2,1%. segons fonts municipals, els comptes han assolit un resultat pressupostari ajustat positiu, i s'ha complert amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Per a l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, les dades econòmiques de l'execució del pressupost 2017 "són satisfactòries tenint en compte el nivell d'inversions que ha estat executant l'Ajuntament dins el projecte de Cardona Integral, com l'Auditori o el Camp de Vida Activa, i l'augment de recursos destinats a la promoció econòmica, el foment de l'ocupació i a les polítiques locals".

Pel que fa al deute total de l'Ajuntament, a data 31 de desembre del 2017 s'ha reduït fins al 60%, tot i que encara s'arrossega el préstec que es va haver de subscriure el 2012 per pagar a proveïdors. Tot i això, el deute viu resultant ha estat de 2.727.263,41 euros, ja que en aquest còmput cal restar els imports pendents de devolució de la Participació en els Ingressos de l'Estat dels exercicis 2008 i 2009.

Per a la regidora d'Hisenda, Aida Molner, els resultats econòmics del passat exercici "són positius" i "permeten mantenir el deute viu per sota del 75%, tal com fixa la legislació vigent, situant-lo en el 60,10% dels recursos ordinaris de l'Ajuntament".

La regidora també ha posat com a principals objectius pel que resta d'exercici la contenció en la despesa corrent, la reducció de l'endeutament i la finalització de les inversions que s'estan executant. En aquest sentit, l'alcalde ha destacat la inversió de 600.000 euros en la millora del Polígon de la Cort, les inversions a l'Escola Mare de Déu del Patrocini, la remodelació de tot el carrer Convent, les millores a la Coromina i també la millora de les escales que donen accés als allotjaments col·lectius protegits.

Es prorroga el pla de l'Agència de Desenvolupament

Un altre dels punts destacats del ple a ser l'aprovació, per unanimitat, de la pròrroga del pla d'acció de l'Agència de Desenvolupament Local de Cardona i Solsona, que servirà per continuar avançant el pròxim any mentre no s'aprovi el programa que ha de cobrir el període 2019-2028. En aquest punt, l'alcalde, Ferran Estruch, va subratllar la "bona feina" feta per l'Agència el 2017 i, especialment, pel Servei Connectem (tal com s'anomena el servei d'ocupació), que ha inserit al mercat laboral més de la meitat de les persones que es van adreçar al servei, fent la intermediació de 246 ofertes i orientant a 428 persones, a banda d'oferir més de 500 hores de formació a persones desocupades. A més, un terç de les persones ocupades que han estat ateses per aquest servei d'ocupació van millorar la seva feina. També es va valorar positivament l'augment de les persones inscrites a la Seguretat Social i el del número d'autònoms.

Durant el ple, també es va aprovar per unanimitat la proposta d'aprovació inicial del projecte de desplegament de Fibra Òptica presentat per l'empresa Masmovil, així com les noves bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions pel foment de l'emprenedoria i la implementació de noves activitats econòmiques al nucli de Cardona i de la Coromina, i per la millora d'innovació i de competitivitat dels establiments locals. Es tracta d'unes ajudes valorades en 15.000 euros anuals que, per tercer any consecutiu, tenen com a objectiu ajudar a la implementació de nova activitat i a la modernització del comerç. En aquests tres anys, doncs, s'hi ha destinat un total de 75.000 euros, que han ajudat a la creació, consolidació i modernització de 30 projectes.

Preguntes de l'oposició

En el torn de preguntes, el regidor del PSC, Jordi Casas, va sol·licitar la valoració de la Fira Medieval i va fer notar alguns aspectes que, al seu entendre, s'haurien de millorar. També va demanar informació sobre la reposició del contenidor d'oli usat que hi havia davant el supermercat Llobet i va opinar que calen millores a la carretera que va de Cardona a la Coromina.

Per part del PDeCAT, la regidoria Rosa Ruiz va fer notar la necessitat d'actuar en terrenys privats que estan en mal estat i plens d'herbes i va demanar que de cara a la Setmana de la Joventut i de cara a la Festa Major s'estudiïn mesures conjuntament amb Cardona Jove per reduir el consum d'alcohol entre els joves.