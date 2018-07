Cardona i Solsona prorroguen el pla conjunt de desenvolupament econòmic

L'Ajuntament de Cardona va aprovar en el darrer ple municipal, per unanimitat, la pròrroga del pla d'acció de l'Agència de Desenvolupament Local que gestionen conjuntament aquest municipi i Solsona. Una pròrroga que, segons fonts municipals, servirà per continuar avançant el pròxim any mentre no s'aprovi el programa que ha de cobrir el període 2019-2028.

En l'aprovació d'aquesta pròr-roga l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, va subratllar la «bona feina» feta per l'Agència el 2017 i, especialment, pel servei d'ocupació, que, segons dades facilitades, ha inserit al mercat laboral més de la meitat de les persones que es van adreçar al servei, amb la intermediació de 246 ofertes i l'orientació a 428 persones, a banda d'oferir més de 500 hores de formació a persones desocupades.

A més, un terç de les persones ocupades que han estat ateses per aquest servei d'ocupació van millorar la seva feina. També es va valorar positivament l'augment de les persones inscrites a la Seguretat Social i el del nombre d'autònoms.

Al ple, també es va aprovar per unanimitat la proposta d'aprovació inicial del projecte de desplegament de fibra òptica presentat per l'empresa Masmovil.