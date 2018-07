Castellbell ja té nova sala de plens i ara rehabilitarà l'ajuntament i el Casino

Castellbell i el Vilar preveu estrenar aquest setembre la nova sala de plens que ha habilitat a l'antiga biblioteca del carrer de Joan Grau. Les obres ja estan enllestides i ara tan sols hi falta el mobiliari, després que ja s'ha decorat l'interior amb imatges antigues del poble.

La nova sala de plens substituirà l'espai provisional que es va adaptar al centre cultural Joan Masats després que l'estiu del 2015 s'esfondrés una part de la coberta de l'edifici del consistori. Aleshores, l'Ajuntament ja va dur a terme diverses actuacions d'emergència per garantir la seguretat dels treballadors; es va fer una redistribució d'espais, i l'antiga sala de plens es va habilitar com a àrea d'oficines, de manera que els plens es van passar a la sala Joan Masats. Ara, per comptes de tornar a la situació original, s'ha optat per canviar radicalment: la sala de plens s'ubicarà a l'antiga biblioteca (el material s'ha traslladat provisionalment a l'edifici jove Zitzània), i es preveuen dues noves actuacions de reforma interior de l'edifici de l'ajuntament i de l'edifici del Casino Bor-ràs, que, a més, es connectaran entre ells i amb la nova sala de plens. De cara al setembre es preveu fer la licitació de les obres, que s'afrontarien a final d'any.

A l'ajuntament es faran tasques de reparació de la part esfondrada el 2015, que afecten la planta superior i la sotateulada, ara apuntalades i amb una lona. A banda de tornar a refer aquesta estructura, s'instal·larà un ascensor, i s'adaptaran els accessos a les persones amb mobilitat reduïda. A més, s'aprofitaran els treballs per fer una redistribució de l'espai, amb un nou despatx per a l'oposició, una sala de reunions, i amb l'adequació d'espais per als nous tècnics que s'han anat incorporant a l'Ajuntament aquests dar-rers anys i que, de moment, no disposen de la seva pròpia àrea, explica l'alcaldessa de Castellbell, Montse Badia.

Pel que fa al Casino Borràs, a final d'any s'afrontarà la primera fase de les obres, consistent en una rehabilitació de tota la façana exterior i la coberta (perquè recuperi el seu espai original), si bé el projecte és més ampli i a l'interior s'hi actuaria en una segona fase de cara al 2019 o el 2020, apunta l'alcaldessa. L'objectiu és convertir el Casino en un equipament cultural de primera magnitud, amb la nova biblioteca, l'arxiu històric, un centre interpretatiu de les colònies tèxtils del municipi, i una sala polivalent i de teatre.

L'obra de l'ajuntament té un pressupost d'uns 460.000 euros, que la Diputació finançarà en un 75 % i la resta l'aportarà l'Ajuntament amb un ajut de caixa. La primera fase de la intervenció al Casino costarà prop de 90.000 euros, dels quals la Diputació n'aportarà 66.000, La Caixa (com a copropietària) en pagarà uns 20.000 més, i l'Ajuntament 1.600 euros.