El CDR crida a mobilitzar-se per rebre Turull, Rull i Forn a Lledoners

El CDR de la Catalunya Central ha convocat una concentració per rebre els últims presos polítics que han d'arribar a Catalunya.



A través de la xarxa social Twitter, el CDR ha anunciat una mobilització a les 11.00h del matí per acompanyar l'arribada de Turull, Rull i Forn a la presó de Lledoners.



Al vespre tindrà lloc una segona mobilització, aquesta organitzada per l'ANC. El CDR també s'adhereix a aquesta convocatoria per donar suport a la ANC de les comarques centrals. La mobilització de la tarda tindrà lloc a les 19.00h a l'entorn de la presó.





??CDR CATALUNYA CENTRAL

?? Convocatòria a Lledoners

?? Dimecres 11 de juliol

?? A partir de les 11h

?? Concentració, rebem els presos

?? A les 19h a Lledoners, CDR CatCentral s'adhereix a la manifestació donant suport a ANC de les nostres comarques. #ElPoderDelPoble #República — CDR CatCentral #ElPoderDelPoble (@CDR_Cat_Central) 10 de juliol de 2018

Els exconsellers catalans de Presidència Jordi Turull, d'Interior Joaquim Forn i de Territori Josep Rull, en presó preventiva pel procés sobiranista, es dirigeixen ja en un furgó policial de la Guàrdia Civil cap a la presó de Zuera (Saragossa) on dormiran per arribar demà al migdia al centre penitenciari de Lledoners.Fonts coneixedores del trasllat han informat a Efe que el furgó de la Uprose, unitat de la Guàrdia Civil especialitzada en aquest tipus de trasllats, ha sorti a les 9:55 hores en una conducció ordinària amb d'altres reclusos des de la presó de Valdemoro, en la qual han passat la nit els tres exconsellers que estaven interns a la presó d'Estremera.Està previst que en les pròximes hores arribin a la presó de Zuera i ja demà, dimecres, siguin conduïts per la Guàrdia Civil fins a la presó de Lledoners (Bages), on seran els Mossos d'Esquadra els que queden al càrrec de la custòdia dels reclusosTurull, Forn i Rull són els tres últims presos per aquesta causa que eren en presons de Madrid i que arribaran a Catalunya per decisió d'Institucions Penitenciàries després de consultar el jutge del Suprem Pablo Llarena.Es tracta del mateix procediment que dimarts passat es va seguir amb l'exvicepresident Oriol Junqueras, l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva, l'exdiputat del Parlament i exlíder de l'ANC Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.L'exconsellera Dolors Bassa i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell van ser traslladades a Catalunya dimecres des de la presó d'Alcalá Meco (Madrid).