Empresaris i polítics debaten sobre com modernitzar els polígons del Bages

Una setantena d'agents econòmics i polítics de la comarca van participar en la reunió d'Associacions Empresarials de Polígons del Bages, en què es va posar de manifest la necessitat de plantejar solucions per la modernització d'aquestes àrees. Sota el títol «Innovació en la modernització dels polígons d'activitat econòmica», es van realitzar tres taules de debat, la primera centrada en l'aplicació de l'economia circular i la sostenibilitat als polígons, la segona sobre la seva eficiència energètica i la tercera sobre la mobilitat i les telecomunicacions.

Entre molts dels aspectes debatuts, a la primera taula es van destacar qüestions com l'aposta del govern de la Generalitat per l'impuls de l'economia circular amb nous préstecs i cupons adreçats a les empreses, les solucions innovadores que poden ajudar a modernitzar els polígons com la fibra òptica per canalitzacions d'aigua i la necessitat de millorar la segregació d'efluents en el cicle de l'aigua als polígons.

A la segona taula es va constatar que els polígons són entorns ideals perquè disposen de moltes cobertes a les naus on captar l'energia solar i perquè casen molt els horaris de demanda i consum d'energia. Es va parlar de múltiples aspectes relacionats amb l'eficiència energètica als polígons, des del canvi de l'enllumenat públic per leds o el canvi a la il·luminació adaptativa, fins als punts de recàrrega de vehicles elèctrics o les microxarxes fotovoltaiques conjuntes de diverses empreses, etc. La tercera taula va debatre al voltant de la seguretat i la tecnologia als polígons i es va constatar que la fibra òptica és la base sobre la qual es poden adoptar solucions tecnològiques que poden ajudar a modernitzar els polígons.

La reunió va comptar amb la ponència de Montserrat Rico, tècnica del Servei de Teixit Productiu de la Diputació, que va exposar els principals aspectes inclosos en els projectes de modernització de polígons presentats per part dels Ajuntaments. Al Bages es van presentar 11 projectes, dels quals se n'han aprovat 3 per ser executats l'any 2018 i 2019 (a Cardona, Manresa i Sant Fruitós de Bages) amb un cost total de 2.047.421,59 euros, dels quals la Diputació hi aporta 1.497.524,23 euros.

Daniel Raya, responsable d'Eurecat-CTM, va destacar en la seva intervenció la necessitat de «repensar els polígons amb els reptes tecnològics que tenim i amb l'objectiu de la sostenibilitat i l'economia circular» i va posar en valor el paper d'Eurecat per transferir coneixement tecnològic a les empreses. Per la seva banda el cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Manresa, Pol Valero, va aclarir el concepte "d'smart polígons" i va exposar la necessitat de transformació d'aquestes espais «en base a millorar la competitivitat de les empreses garantint la seva la sostenibilitat econòmica, social i ambiental».

El conseller de l'Àrea de Desenvolupament Comarcal del Consell Comarcal del Bages, Joan Badia, va cloure l'acte destacant que fins ara moltes administracions havien viscut d'esquena als polígons i que d'aquí es desprenen moltes de les actuals deficiències d'aquests espais. Segons paraules de Conseller: «Per modernitzar els polígons i modernitzar-los innovant hi ha molta feina a fer i solucions que potser encara es veuen molt llunyanes però que entre tots els agents implicats hem d'anar-les implementant».