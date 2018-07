El Pont obrirà de nou el Casal de la Mainada remodelat abans de l'agost

Les obres de l'edifici del Casal de la Mainada del Pont de Vilomara estan pràcticament enllestides. Segons l'alcalde de la vila, Cecilio Rodríguez, només falta establir la connexió elèctrica i el casal es tornarà a obrir a la població. Assegura que abans de l'agost es farà l'estrena. L'objectiu principal de la reforma era adaptar l'immoble a la normativa vigent i dignificar un espai cultural amb la intenció d'incrementar-hi les activitats juvenils.

La reforma va començar la tercera setmana de gener i s'han complert les propostes d'adequació que es van redactar en el projecte inicial, ara fa un any. Les obres han establert una il·luminació completament nova, uns lavabos amb accés per a persones minusvàlides, una millora de la climatització, una adequació dels accessos i canvis en les portes d'emergència. Les millores s'han fet a la planta inferior i han permès adequar unes instal·lacions obsoletes, que s'havien d'adaptar a la normativa vigent. Tot plegat per un valor de 161.098 euros.

Des del gener, l'edifici s'ha mantingut tancat i les activitats que s'hi programaven s'han hagut de traslladar. És el cas del taller de manualitats, que durant aquest temps l'ha acollit l'antiga oficina del parc natural d'aquest municipi del Bages.

L'alcalde preveu que el taller torni a celebrar-se al casal, «igual que la resta d'activitats que organitzaven les entitats del poble a l'interior de l'edifici», sosté l'alcalde. Abans de les obres, l'espai acollia tallers, exposicions, dinars d'agrupacions i altres celebracions dels veïns del poble. Amb la remodelació de l'immoble, l'Ajuntament té la intenció d'augmentar-hi les activitats juvenils, «perquè el joves tinguin un lloc al poble on trobar-se», remarca l'alcalde. De moment, «les associacions juvenils encara no ens han fet cap petició, però estem oberts a escoltar totes les propostes», sosté Cecilio Rodríguez. Explica que l'objectiu és incrementar l'activitat del recinte.

De fet, antigament, el casal era la seu d'una de les primeres agrupacions juvenils i culturals del poble, l'entitat Casal de la Mainada Vilomarenca. Va ser aquest grup de persones qui va aixecar l'edifici del Casal de la Mainada, quan a principi dels anys 80 l'Ajuntament els va cedir el terreny. A l'edifici hi organitzaven extraescolars, la cavalcada dels Reis o la rua de Carnestoltes. Fins que el dinamisme de l'entitat va començar a descendir. Aleshores, l'any 2009, l'agrupació va retornar a l'Ajuntament el terreny, amb el compromís de reservar l'espai per als joves i la resta del poble.