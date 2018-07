Sallent fa una campanya contra el soroll nocturn a l'estiu

L'Ajuntament i la Policia Local de Sallent han posat en marxa una campanya de sensibilització a la ciutadania per minimitzar el soroll nocturn a favor del descans i la convivència.

El sotsinspector en cap de la Policia Local, Jaume Salinas, comenta que durant els mesos d'estiu es tripliquen els requeriments i les queixes per les molèsties de soroll. Per aquest motiu cal la implicació i la col·laboració de tothom per gaudir de l'estiu a la fresca respectant el descans del veïnat.

La Policia Local vetllarà per l'horari de tancament i el compliment de la normativa de les terrasses i els bars. Es demana la col·laboració dels titulars per tenir cura que els clients gaudeixin sense necessitat d'ocasionar molèsties innecessàries a tercers. Tanmateix, no es deixarà de costat qualsevol conducta, usuari o vehicle que pugui estar superant els sorolls establerts a l'ordenança de circulació.

Fonts municipas incideixen en el fet que les condicions pròpies del clima d'estiu, la calor i les vacances, fan que hi hagi més presència de gent gaudint de la fresca als carrers i les places, especialment a les nits, i que les terrasses també són una font de soroll notable, sigui pel volum de veu o l'actitud distesa i la calor també afavoreix que els domicilis obrin les finestres i balcons incrementant la contaminació acústica sense tenir la percepció de generar molèstia.

